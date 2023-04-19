Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta son teravih kılındı

Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta, ramazan ayının son teravih namazı kılındı.

Diyarbakır Merkez Sur ilçesindeki İslam'ın 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, ramazanın son teravih namazında saf tuttu.

Camileri dolduran Müslümanlar, bu yılın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşadı, dua etti.

Ramazan ayının son teravih namazına çocukların da ilgi gösterdiği görüldü.

Batman

Batman'da Ulu Cami, Yıldız Cami, Şevket Başak Cami, Kültür Cami, Mehmet Emin Terece Cami ve Hamidiye Cami başta olmak üzere kentteki camilerde yatsı ezanının okunmasıyla saf tutan cemaat, teravih namazını eda etti.

Cemaat teravih namazının ardından dua etti, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Siirt

Siirt'te vatandaşlar, teravih kılmak için Abdülhakim Sancak Çarşı Camisi ile kentteki camileri doldurdu.

Teravihin ardından vatandaşlar dua etti.

Şırnak

Şırnak'ta vatandaşlar, TOKİ Ulu Cami başta olmak üzere camilerde son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

Namazın ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek, ramazan ayı boyunca okunan Kur'an-ı Kerim hatim duasını okudu.