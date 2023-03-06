Diyarbakır Barosu'ndan Bursaspor-Amedspor maçındaki pankartlara ilişkin suç duyurusu

Türkiye'nin gündemine oturan olaylı Bursaspor-Amedspor maçına ilişkin Diyarbakır Barosu, suç duyurusunda bulundu. Barodan yapılan açıklamada, "Irkçı, nefret içerir ve tehdit unsurunu yansıtan posterlerin asılması hususunda sorumluluğu bulunan faillerin önleyici güvenlik önlemlerin alınmamasından kaynaklı kolluk görevlileri açısından adli ve idari soruşturmanın başlatılmasını, hukuki sürecin Diyarbakır Barosu olarak takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz" denildi.

Bursa spor'un Amed spor'u 2-1 mağlup ettiği maç Türkiye'nin gündemine oturdu. Yeşil-beyazlı tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Karşılaşma boyunca sahaya madde yağdı. Özellikle ilk yarıda maç sık sık durdu. Hakemin maçı tatil etmeyip oynatması tepki çekti. Amed spor, maçtan sonra futbolcuların saldırıya uğradığını açıkladı.

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSU

Maçtaki olaylara ve açılan pankartlara ilişkin Diyarbakır Barosu'ndan açıklama geldi. "Bu karanlık ve çirkin tehdite karşı yargıyı göreve davet ediyoruz" diye başlayan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bursa spor ile Amed spor Kulübü futbol müsabakası öncesinde, dün ve bugun yaşananların nefret içerir ırkçı saiklerle gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin, Diyarbakır Barosu olarak suç duyurusunda bulunulmuş, önleyici tedbirlerin alınması hususunda talepte bulunulmuştur.

AÇILAN PANKARTLARA TEPKİ

Müsabaka sırasında, Türkiye'nin dehşet derecede karanlık 1990'lı yıllarında 17 bine yakın insan faili meçhul cinayetlerle katledilirken, cinayet aleti olan Beyaz Toros ve faillerinden paramiliter güçlerin sembol isimlerinin Bursa spor trübünlerinde posterleri sergilenmiştir.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

İnsan hakları ihlallerinden sorumlu kamu görevlilerinin soruşturulamaması veya diğer bir anlatımla suç ve cezadan bağışık kalması sorunu bütün ağırlığıyla devam etmektedir. 1990'lı yıllarda bölgede görev yapmış ve isimleri pek çok ağır insan hakkı ihlalleriyle birlikte anılan fail konumundaki devlet görevlilerinin cezasız kılınmasından alınan cesaretle, bir spor müsabakası sırasında Kürtlere tehdit unsuru olarak gösterilmektedir.

Irkçı, nefret içerir ve tehdit unsurunu yansıtan posterlerin asılması hususunda sorumluluğu bulunan faillerin önleyici güvenlik önlemlerin alınmamasından kaynaklı kolluk görevlileri açısından adli ve idari soruşturmanın başlatılmasını, hukuki sürecin Diyarbakır Barosu olarak takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. "