Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Bağlar'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçta 2 kişi öldü, 12 yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Oğlaklı Kavşağı mevkisinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı; kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç, Diyarbakır- Mardin kara yolunun Oğlaklı Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Estonya'da market soğutucularına siber saldırıda sıcaklık 50 dereceye çıkarıldı

Siber saldırganların yeni yöntemi! 3 ülkede yine hedef aldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan Ukrayna'ya gece yarısı İHA yağmuru! Ölü ve yaralılar var

Ülkeye gece yarısı 193 İHA ile saldırdılar
İstanbul'da sağanakta 365 metrelik Çamlıca Kulesi'nin paratonerine yıldırım düştü

Nefes kesen anlar İstanbul'un simge mekanından
İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde intihar eden çalışanın eşi: Eşim iftiranın ardından intihar etti

Duruşmada İmamoğlu'nu zora sokacak iddia: Eşim intihar etti
Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür

Yediği ceza hayatını kurtardı! Teşekkürü CİMER'den gönderdi

Evden gelen koku ekipleri harekete geçirdi: Baba ve kızı ölü bulundu

Koku her yeri sardı! İçeri giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kral Charles'a Karayipler'de soğuk duş! Köle ticareti için tazminat ödeyin

Kral Charles'a Karayipler'de soğuk duş! Köle ticareti için tazminat ödeyin
Meksika'da uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Faciada kurtulan olmadı