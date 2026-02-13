Haberler

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan anneler, 2356 gündür mücadelelerini sürdürüyor. Anneler, evlatlarına kavuşmadan eylemlerine son vermeyeceklerini belirtiyorlar.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 2 bin 356'ncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylemi sürdüren annelerden Sariye Tokay, kar, kış, yaz, sıcak demeden evlatları için mücadele ettiklerini söyledi.

Oğluna kavuşana kadar mücadelesine devam edeceğini belirten Tokay, şunları kaydetti:

"Bu çadırda 7 yıldır yaz, kış, soğuk, sıcak demeden mücadele veriyoruz, evlatlarımızı bekliyoruz. Tek bir evlat dağda kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız."

Baba Nihat Aydın da oğlu Mehmet'e kavuşmak için yıllardır mücadele ettiğini dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinden umutlu olduklarını, bu süreçte evlatlarına kavuşmayı dilediklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:"

"Çocuklarımız gelmeden buradan ayrılmayacağız. 7 yıldır yağmur, çamur ve sıcak demeden annelerle birlikte çocuklarımızın yolunu gözledik. Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. Oğlum, gelin güvenlik güçlerine teslim olun."

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu

Memurları sevindiren gelişme! Çifte ikramiye teklifi Meclis'te
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe

Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı

Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı

Milyonlarca seveni olan ünlü, yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama

Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz

"Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz"