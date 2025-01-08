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Diyanet ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Eğitim İşbirliği Protokolü

Diyanet ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Eğitim İşbirliği Protokolü
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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında eğitim ve yayın faaliyetlerine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Törende Diyanet Başkanı Ali Erbaş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, işbirliğinin çocuklara ve ailelere ulaşacak iyilik ve eğitim faaliyetlerini artıracağını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında, "Yayın Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, protokol, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından başkanlıkta yapılan törenle imza altına alındı.

Törende konuşan Erbaş, "Cenabıhak'tan niyazımız, iyilik, hayır ve eğitim için yapacağımız bu faaliyetlerde işbirliğimizin artırması, birbirimizin birikimlerinden istifade etmemiz, daha çok çocuğa, gence, aileye yayınlarımızı ulaştırmamız." ifadelerini kullandı.

İşbirliğinden dolayı Şahin'e teşekkür eden Erbaş, "Bütün illerimizde bu işbirliği büyüdükçe verimimiz de bereketi de artacak." değerlendirmesini yaptı.

Şahin ise Türkiye Diyanet Vakfı'nın kitaplarındaki içeriklerin önemine dikkati çekerek, bu kitapların çocuklara merhameti, iyiliği ve şefkati öğrettiğini belirtti.

Gaziantep'te Diyanetin faaliyetlerinden faydalanan çocuklar ve ailelerinin çok mutlu olduğunu aktaran Şahin, "Diyanetin İyilik Fidanı kitap setini çocuklarımıza öneriyoruz. Bugün sevgiyi, iyiliği büyüten, insanı güzel yetiştiren bir protokole imza atıyoruz. Ben şahsınıza, bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Erbaş ve Şahin, protokolü imzaladı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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