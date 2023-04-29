Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tekirdağ Hafızlık Kız Kur'an Kursu icazet törenine katıldı

TEKİRDAĞ - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Süleymanpaşa Müftülüğü Bölge Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nun hafızlık icazet törenine katıldı.

Süleymanpaşa ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören öncesi, Tekirdağ İslam Eserleri Fotoğraf Sergisi'ni açılışını gerçekleştiren Erbaş, "Tekirdağ'da bizler için umut veren faaliyetler gerçekleştiriyoruz, etkinliklere katılıyoruz. Bugün inşallah 101 hafızımızın, hafızlık merasimine katılacağız. Ondan öncesinde sergimizin açılışını yapıyoruz. Tekirdağ'da bulunan İslam Eserlerinin fotoğraflarından oluşan sergimizi açmış olacağız. Bu sergiyi dolaşan gençlerimiz tarihini bilecekler, tarihimize gidecekler. Biz ne kadar çok eser görürsek, tarihimizi ve medeniyetimizin zenginliğini çok daha iyi anlamış oluruz. İnşallah gençlerimiz sergiyi gezerler ve medeniyetimizin zenginliklerini görerek kazanım içinde olurlar. Cenab-ı Haktan hayırlar diliyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından hafızlık icazet merasimine katılan Erbaş, "Zihinlerimizi aydınlatan ve bizlere sonsuz ufuklar açan yüce kitabımızın ezberlenmesinin heyecanı bizi bu güzel mekanda buluşturdu. Bizlere böyle bir güzelliği yaşatan rabbimize sonsuz hamd'u senalar olsun. Kur'an-ı Kerim bizleri aydınlığa çıkartan bir hidayet rehberi ve bir hakikatın membahıdır. Yüce rabbimiz İbrahim suresinde; 'Habibim, kitabı sana insanları karanlıktan aydınlığa çıkartasın diye indirdik' diyerek bu konuyu bizlere öğretmektedir. Kardeşlerimizin hafızlıkları hayırlı olsun" diye konuştu.