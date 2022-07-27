Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Nijer heyeti ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski Nijer Başbakanı ve Nijer Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Hamid Algabid ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, eski İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri de olan Algabid ve beraberindekileri makamında ağırladı. Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, "Bu ziyaretin, yeni kurmuş oldukları vakfın gelişmesine, hayırlı hizmetler yapmasına katkı sağlamasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." dedi.

Erbaş, vakıfların, toplumların gelişmesinde ve insanlığa hizmette önemli yerlerinin olduğuna vurgu yaparak, "İslam medeniyetinin kurucusu olan Peygamber Efendimiz aynı zamanda vakıf medeniyetinin de kurucusudur. Dolayısıyla mihrapta, minberde, kürsüde bir imam, müezzin, vaiz, müftü ne kadar Peygamber varisi ise vakıf gönüllüleri, vakıf çalışanları, vakfın mütevellisinde, yönetiminde çalışan herkes esasında Peygamber varisidir." diye konuştu.

İki ülkenin din eğitimi, din hizmetleri ve birçok alanda iş birliği yapmasının öneminin altını çizen Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak, Nijer'den gelen talebelerin eğitimine katkı sağlıyoruz. Kurban ve Ramazan çalışmalarımız oluyor. 85 civarında su kuyusu açmışız şu ana kadar. İnsani yardım faaliyetleri var. Nijer, bizim çok yakın çalıştığımız bir ülke." ifadesini kullandı.

" Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak istiyoruz"

Hamid Algabid ise kabulden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Erbaş'a teşekkür etti. Algabid, " Türkiye, vakıflar konusunda çok köklü bir geçmişe sahip. Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak istiyoruz." dedi.

Heyette yer alan Nijer Vakıflar Genel Müdürü Khadijah Diallo da çalışmaları hakkında Erbaş'a bilgi vererek, "Oluşum aşamasındayız. Türkiye'den çok esinlendik. Çünkü Türkiye bu konuda çok büyük tecrübeye sahip." şeklinde konuştu.

Erbaş tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yılın ardından okunan ilk hutbenin kendilerini duygulandırdığını vurgulayan Diallo, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşısında oturmaktan dolayı çok duygulandığımı söylemek isterim. Bu, sizin bizi ikinci duygulandırışınız. İki sene önce de Ayasofya'da cuma hutbesinde okuduğunuz hutbeyle bizi duygulandırdınız. Ayasofya'nın cami statüsünü tekrar kazanması bizi çok duygulandırdı. ve bunu kılıçla yaptınız, bizi ayrıca duygulandırdı. Çok gurur duyuyoruz."

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir de hazır bulundu.