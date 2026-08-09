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Diyanet İşleri Başkanı Tokyo'da Temaslarda Bulundu

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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Tokyo Camii Genel Kurulu'na katıldı, cuma namazı kıldırdı ve Japon Müslüman Derneği ile büyükelçiliği ziyaret ederek din hizmetleri ve kültürel ilişkileri değerlendirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Tokyo Camii Diyanet Vakfı 10. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Japonya'da yapılan Genel Kurul vesilesiyle Başkanlıkça yürütülen dini, sosyal ve kültürel hizmetleri değerlendiren Arpaguş, vakıf kültürüne atıfta bulunarak hizmetlerin ifasında azami hassasiyet gösterilmesini istedi.

Cuma namazı öncesinde cemaate hitap eden Başkan Arpaguş, Tokyo Camii'nin Japonya'daki Müslümanlar açısından taşıdığı önem ve yürütülen din hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulunmasının ardından Cuma namazını kıldırdı.

Arpaguş, Japonya'daki temasları kapsamında Japon Müslümanları Derneği'ni ziyaret ederek, dernek yöneticileri ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, Japonya'daki Müslümanların durumu, din hizmetleri ve iki ülke arasındaki dini ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğini de ziyaret eden Arpaguş, Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul ile bir araya gelerek Türkiye-Japonya ilişkilerinin dini ve kültürel boyutları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Programlarda Arpaguş'a, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk de eşlik etti.

Kaynak: AA
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