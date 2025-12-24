Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Bakü'de 'Din Adamları 2. Forumu'nda konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, İslam'ın hak ve adalet anlayışının ve müsamaha yaklaşımının hayata taşınmasının büyük önem arz ettiğini belirterek İslam ülkelerindeki dini kurum ve kuruluşların işbirliğini geliştirmeleri ve özellikle din eğitimi ve hizmeti alanında müşterek çalışmalar yapmalarının son derece önemli olduğunu söyledi.

Arpaguş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Din Adamları 2. Forumu"nda konuştu.

Dünyanın geçtiği süreçlere ve bölgede yaşanan değişimlere işaret eden Arpaguş, insanlığın adeta krizler ve bunalımlar girdabına sürüklendiği bu süreçte, İslam dünyasının da güç ve etkisinin zayıfladığını, Müslümanların küresel alanda pasif duruma düştüğünü belirtti.

Arpaguş, insanlığın tarihin en zor dönemlerinden birini yaşadığını; siyasi, iktisadi, ahlaki ve manevi sıkıntıların tüm dünyayı kuşattığı bugünde insanlığın ciddi sınamalarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Temel hak ve özgürlükleri görmezden gelen, din ve vicdan hürriyetini hiçe sayan, buna karşın kutsal değerlere ve mekanlara saldırıyı özgürlük addeden yaklaşımların tüm dünyada güven ortamını zedelediğine ve insanlığın ortak geleceğini tehdit ettiğine dikkati çeken Arpaguş, şunları söyledi:

"Söz konusu çarpık zihniyetin sebep olduğu hak ihlallerinin bir sonucu olarak dünyamız, her geçen gün daha kaotik bir yer haline gelmektedir. Bugün başta Filistin olmak üzere, dünyanın pek çok yerinde savaş, işgal ve katliamların kıskacında en temel haklarından bile mahrum bırakılan milyonlarca insan, açlık, yoksulluk ve sefaletin pençesinde hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bugün insanlığın huzur ve güven arayışı, her zamankinden daha güçlü ve belirgindir."

Safi Arpaguş, İslam'ın hak ve adalet anlayışının, "farklılıklara saygı" ve müsamaha yaklaşımının hayata taşınmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayarak "Bu sorumluluk, hepimizin omuzlarındadır. Onun için İslam ülkelerindeki dini kurum ve kuruluşların işbirliğini geliştirmeleri, özellikle din eğitimi ve hizmeti alanında müşterek çalışmalar yapmaları son derece önemlidir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine değinen Arpaguş, muadil kurum ve kuruluşlarla her türlü işbirliğine açık ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.