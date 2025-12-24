Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Bakü'de "Din Adamları 2. Forumu"nda konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Bakü'de 'Din Adamları 2. Forumu'nda konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Bakü'de düzenlenen 'Din Adamları 2. Forumu'nda, İslam ülkelerindeki dini kurumların işbirliği yapmasının önemini vurguladı. Arpaguş, dünyanın zor dönemlerden geçtiğini belirterek, Müslümanların uluslararası alanda pasif duruma düştüğünü ifade etti ve din özgürlüğüne saygının önemine dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, İslam'ın hak ve adalet anlayışının ve müsamaha yaklaşımının hayata taşınmasının büyük önem arz ettiğini belirterek İslam ülkelerindeki dini kurum ve kuruluşların işbirliğini geliştirmeleri ve özellikle din eğitimi ve hizmeti alanında müşterek çalışmalar yapmalarının son derece önemli olduğunu söyledi.

Arpaguş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Din Adamları 2. Forumu"nda konuştu.

Dünyanın geçtiği süreçlere ve bölgede yaşanan değişimlere işaret eden Arpaguş, insanlığın adeta krizler ve bunalımlar girdabına sürüklendiği bu süreçte, İslam dünyasının da güç ve etkisinin zayıfladığını, Müslümanların küresel alanda pasif duruma düştüğünü belirtti.

Arpaguş, insanlığın tarihin en zor dönemlerinden birini yaşadığını; siyasi, iktisadi, ahlaki ve manevi sıkıntıların tüm dünyayı kuşattığı bugünde insanlığın ciddi sınamalarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Temel hak ve özgürlükleri görmezden gelen, din ve vicdan hürriyetini hiçe sayan, buna karşın kutsal değerlere ve mekanlara saldırıyı özgürlük addeden yaklaşımların tüm dünyada güven ortamını zedelediğine ve insanlığın ortak geleceğini tehdit ettiğine dikkati çeken Arpaguş, şunları söyledi:

"Söz konusu çarpık zihniyetin sebep olduğu hak ihlallerinin bir sonucu olarak dünyamız, her geçen gün daha kaotik bir yer haline gelmektedir. Bugün başta Filistin olmak üzere, dünyanın pek çok yerinde savaş, işgal ve katliamların kıskacında en temel haklarından bile mahrum bırakılan milyonlarca insan, açlık, yoksulluk ve sefaletin pençesinde hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bugün insanlığın huzur ve güven arayışı, her zamankinden daha güçlü ve belirgindir."

Safi Arpaguş, İslam'ın hak ve adalet anlayışının, "farklılıklara saygı" ve müsamaha yaklaşımının hayata taşınmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayarak "Bu sorumluluk, hepimizin omuzlarındadır. Onun için İslam ülkelerindeki dini kurum ve kuruluşların işbirliğini geliştirmeleri, özellikle din eğitimi ve hizmeti alanında müşterek çalışmalar yapmaları son derece önemlidir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine değinen Arpaguş, muadil kurum ve kuruluşlarla her türlü işbirliğine açık ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Bahçeli'den Ankara'da düşen jetle ilgili manidar sözler
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor

Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı
Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi

Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi