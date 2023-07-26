Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızının ekonomiden dert yandığı paylaşım tepki çekti

Euronun 30 liraya dayanması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş'ın da gündemi. Çocuklarının fotoğrafını paylaşan Feyza Erbaş büyük kızının 13, ortanca oğlunun 2 ülke gezdiğini belirttikten sonra küçük çocuğu içinse "Sen de fasulyecim yüro (euro) 30 TL maalesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma" dedi. Bu paylaşım tepki topladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş'ın sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Çocuklarının gezdiği ülke sayısını açıklayan Feyza Erbaş, en küçük çocuğu içinse "Sen de fasulyecim, yüro (euro) 30 TL maalesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma" notunu yazdı. Söz konusu paylaşım tepki çekti.

"CENNET VATANDA NERELERİ GÖREBİLİRSEN ARTIK"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş, Instagram hesabından çocuklarının gezdiği ülke sayısıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Bodrum'a tatile giderken sosyal medyadan üç çocuğunun havaalanındaki fotoğrafını paylaşan Feyza Erbaş, döviz kuru artığı için çocuklarıyla birlikte yurt dışına çıkamadığını belirtti. Büyük kızının 13 ülke gezdiğini, ortanca oğlunun pandemi nedeniyle ancak 2 ülkeye gidebildiğini belirten Erbaş, en küçük oğluna ise farklı bir not düşerek "Sen de fasulyecim, yüro (Euro) 30 TL malesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma." ifadelerine yer verdi.

TEPKİ TOPLADI

Erbaş'ın bu paylaşımı sosyal medyada bir kısmın tepkisini topladı. Eleştirilerini sıralayan kullanıcılar, konu hakkında kısa sürede çok sayıda yorum yaptı.

O yorumlardan bazıları: