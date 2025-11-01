Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Şahin: Bugüne kadar bin üzeri TIR'ı Filistin'e uğurladık

DİYANET İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, " Filistin'i her zaman en önemli gündem maddesi yaptık. Hutbe ve vaazlarda hiç gündemden düşmedi. İnsani yardımlar ulaştırmaya gayret ediyoruz. Dün 20 TIR ile yola çıktık. Bugüne kadar bin üzeri TIR'ı uğurladık, 40 milyon dolar civarında nakdi ve insani yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

Edirne'de İslam Alimleri Vakfı tarafından 'Kendi Gök Kubbemiz Balkan Alimleri Buluşması-2' programı düzenlendi. Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa; Edirne Valisi Yunus Sezer, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin, Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Dünya Müslüman Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Başkanı Mahmut Erol Kılıç, Balkanlar'dan diyanet işleri başkanları, müftüler ile din adamları katıldı.

'GAZZE'DE SİYONİST BİR TERÖR ŞEBEKESİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin, başkanlık olarak Filistin'e desteğe devam ettiklerini söyledi. Şahin, "Bu toplantının iki ayağı var; ümmetin dertleriyle dertlenmek özellikle Gazze. Gönül coğrafyamızdaki müftülerimizle yeniden buluşmak ve onların dertlerini dinlemek, onların dertleriyle alakadar olabilmek için neler yapabiliriz onu düşünmek. Gazze'de Arz-ı Mev'ud hayaliyle Siyonist bir terör şebekesiyle karşı karşıyayız. 7 Ekim 2023'ten bu yana 70 bine yakın insanımızın canına mal oldu. Dünya olayları seyrediyor, bizler hüzünlü şekilde seyirci kalmak zorunda kalıyoruz. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz şükür ama bu zulmü doldurmaya çabalarımız yetmiyor. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Sayın Başkanımızın riyasetinde de olduğu gibi Filistin'i her zaman en önemli gündem maddesi yaptık. Hutbe ve vaazlarda hiç gündemden düşmedi. Toplantı ve buluşmalar yaptık. Global ve ulusal toplantılar yaptık. İnsani yardımlar ulaştırmaya gayret ediyoruz. Dün 20 TIR ile yola çıktık. Bugüne kadar bin üzeri TIR'ı uğurladık, 40 milyon dolar civarında nakdi ve insani yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'HAÇLILARIN KATLİAMI BUGÜNKÜNDEN FARKLI DEĞİLDİ'

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Gazze'de yaşanan katliamı, haçlılar tarafından Endülüs Emevi Devleti'ne yapılan katliama benzeterek, "Dünya tezatlar dünyasıdır; hem problemler hem de sevindirici gelişmeler. Dünyanın bir numaralı konusu, Siyonist mezalimdir. Onların katliamına maruz kalan Filistin Müslümanlarıdır. Bu katliam tarih boyunca İslami coğrafyada uygulanan keyfiyetti. Endülüs bundan az değildi. Endülüs ki bugünün medeniyetine esasını teşkil eden medreseler, bilim ve teknolojinin temel felsefesinin atıldığı Endülüs Emevi Devleti'ne haçlıların yaptığı saldırı ve katliam, bugünkünden farklı değildi. Sadece orası değil; tarih boyunca bu işin seyrini sürdürsek iki gün konuşmamız lazım. Balkanlar'daki Bağdat'taki işgalde olanlar, bugünkünden farklı değildi. Anadolu'yu delip geçmek isteyen, Kudüs'e kadar yol boyu vuku bulan katliamlar bugünken farklı değildi. Özetle İslam'ın ortaya çıkışından itibaren, dünyanın o günkü iki kutbu ile karşı karşıya gelmiş ve o çatışma devam etmektedir" dedi.

'SAVAŞ YAŞAMADIK AMA GAZZE'YE ŞAHİTLİK EDİYORUZ'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da dünyadaki mazlumların yanında olabilmek açısından benzer toplantıların önemini dile getirdi. Aksal, "Edirne sadece Osmanlı'nın Balkan kapısı olmamış, aynı zamanda ilim irfan medeniyetinin merkezi olmuş. Balkanlar gönül coğrafyamız. Bugün her zamankinden daha çok birliğe ihtiyacımız vardır. Ben Edirneliyim Balkanlar'daki acıları çok iyi biliyorum. Savaşı rahmetli dedemden öğrendim. Biz savaş yaşamadık ama Gazze'deki savaşa şahitlik ediyoruz. Son iki yılda çok masum öldürüldü. Son günlerde Sudan'da iki binden fazla insan öldürüldü. Mazlumların yanında olmak adına bu toplantılar çok kıymetli" diye konuştu.

'ZALİMİN YANINDA HİÇBİR ZAMAN YER ALMADIK'

Edirne Valisi Yunus Sezer de dünyada söz sahibi olabilmek için ilim irfan sahibi gençlerin yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Gazze meselesi sadece Filistin olayı değil, İslam aleminin düştüğü durumu özetleyen bir olay. Bir devletin, bütün Müslümanların gözünün içerisine bakarak katliam yapışını, kendi ahvalimizi gözden geçirme vesilesi olarak da görüyoruz. Tarihte çok gördük; bugün de maalesef vicdanların sorgulandığını ve devletlerin bazılarının kulaklarını kapadığını, vicdanlarını kapadığını gördük ve hissettik. Biz bu topraklarda yaşayan insanlar olarak, zalimin yanında hiçbir zaman yer almadık. Her zaman hak ve hakikatin yanında yer alma uğraşı içerisinde olduk. Biz Hakk'ın yanında olmayı bedel ödesek de tercih ettik. Bu coğrafyanın insanı olarak, bu kadim şehrin valisi olarak, iki konunun altını çizmek istiyorum; bazı toplantılarda 'biz nasıl bu duruma geldik ve kurtulacağız, nasıl söz sahibi olacağız' konuşması yapmak lazım. İsrail-İran savaşını televizyonlardan izledik. Biz insan yetiştirme üzerine çalışmalıyız. Bu zor ve zahmetli ama; ileride söz sahibi olmak için mesele budur. Bu toplantıda inşallah kardeşliği sağlar, fitneyi ayrıştırır ve yeniden insanlığı hatırlatmak için yeni nesiller yetiştirme uğruna gerekeni yaparsınız. Umarım imanlı, inançlı, ahlaklı, ilimde dünyanın en iyisi olacak gençleri yetiştirecek sistem oluşturulur" dedi.

'BU BİRLİK GAZZE'YE ÜMİT, ÜMMETE BİRLİK OLACAKTIR'

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Filistin'in stratejik bir mesele olarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Erbaş, "Filistin ve Gazze, ümmetin vicdan aynası. Bugün Gazze, insanlığın vicdan testidir. Bombalanan evler değil, ocukların gülüşleri ve annelerin duaları. Gazze'de yaşananlar, sorumluluk bilincimizi bize sorgulatmalıdır. Bıkmadan, usanmadan konuşmaya devam. Bugün her Müslüman, çözüm üreten bir konuma geçmelidir. Acil yapılması gerekenler; Filistin duygusal konu olarak değil, hukuki, tarihi, stratejik mesele olarak nesillere öğretilmeli. Her kurumda Filistin gerçeği dersi okutmalıyız. Ekonomik dayanışma. Filistinli tüccarlarla ahlaklı ticaret zinciri kurmalıyız. Medya ve dil gücünü iyi kullanmalıyız. Müslümanlar dijital dünyayı iyi kullanmalı, hep başkalarının eline bırakmamalıyız. Adil ve bilgece anlatım geliştirmeliyiz. Balkanlar'dan Orta Doğu'ya her coğrafyada ortak fetva gibi iletişim ağı kurmalıyız. Umut, sorumluluk ve dua. Bugün insanlık yorgun ama ümmet asla umutsuz olamaz. Biz Balkanlar'dan iman kardeşliğini yeniden hatırlatmak için Balkanlar'ın başkenti Edirne'de toplandık. Burada en onurlu sayfalarından biri olan iman kardeşliğini yeniden hatırlatmak için toplandık. Bu birlik, Gazze'ye umut, ümmete birlik olacaktır" diye konuştu.

PROGRAM YARIN DA SÜRECEK

Konuşmaların ardından Balkanlar'dan gelen din adamları ve alimlere, Edirne Valisi Yunus Sezer ve İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu tarafından Selimiye Camisi işlemeli, Edirnekari bezemeli ahşap tablo hediye edildi. Ardından program, Prof. Dr. Hacımüftüoğlu moderatörlüğünde, Balkan ülkelerinden gelen diyanet işleri başkanları ve müftülerin selamlama konuşmalarıyla devam etti. Çeşitli müzakere ve önerilerle devam eden program yarın da sürecek.