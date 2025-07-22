Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, 'İnsanı İsraf Etmemek' Seminerinde Gençlerle Buluştu

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Burhan İşliyen, TDV tarafından düzenlenen "2025 Yaz Kampları"nda gençlerle bir araya geldi.

TDV Altındağ Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki kamp kapsamında düzenlenen "İnsanı İsraf Etmemek" seminerine de katılan İşliyen, kampa ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İşliyen, Ankara'dan ve İstanbul'dan 450 öğrencinin katıldığı kampta, ilahiyat fakülteleri ağırlıklı olmak üzere tıp, hukuk, mühendislik, öğretmenlik gibi birçok bölümden genç bulunduğunu söyledi.

Öğrencilerin sosyal aktivitelere katıldıklarını ve nitelikli eğitim alma imkanı bulduklarını aktaran İşliyen, şunları kaydetti:

"Yurtlarımızda sadece barınma imkanı sağlamıyoruz. Hem kış aylarında hem yaz aylarında haftalık, bazen daha kısa bazen daha uzun programlarla eğitimlerine takviye yapmaya gayret ediyoruz. Seminerler, geziler, sportif aktiviteler düzenliyoruz. Hem Ankara'daki arkadaşlarımıza hem şu an İstanbul'daki kampta bulunan kızlarımıza tarihi, turistik ve kültürel gezi ve eğitim imkanı sağlıyoruz."

TDV'ye bağlı yurtlarda sadece Türkiye'den değil, yurt dışından öğrencilerin de bulunduğunu dile getiren İşliyen, şöyle devam etti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yoğun istifade ettiğimiz Uluslararası İlahiyat Programımız var. Şu ana kadar bu programdan mezun olup Avrupa'da görev alan 600 civarında arkadaşımız var. Bunun dışında Orta Asya, Afrika, Balkan ülkelerinden yoğunluklu olarak gelip Türkiye'deki üniversitelerde okuyan 100 binlerce öğrencimiz var. Türkiye'de üniversite okumak isteyen gençlerimizden yerinde mülakat yaparak arkadaşlarımızın seçtiği öğrencilerimiz var. Onların bir kısmı da kamplarımıza katılıyor."

"Dünyanın nimetleri mazlum insanlara yetmiyor"

Açıklamasının ardından seminerde konuşan İşliyen, seminere neden "İnsanı İsraf Etmemek" ismini verdiklerini anlattı.

İşliyen, israf denince akla ilk olarak gıda israfının geldiğini belirterek, "İnsanın israfı, ekmeğin israfından çok daha tehlikelidir. İnsanın israfı, gıdanın israfından çok daha acıdır. İsraf edilen insanın kaybı dünyanın gıda kaybından, kaynak kaybından çok daha büyüktür." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen İşliyen, "Her gün milyarlarca lira çöpe gidiyor bütün dünyada. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Gazze'de açlıktan ölüyor çocukların bir kısmı. Karınları sırtlarına yapışmış çocukların görüntüleri ekrana yansıyor. Kendilerine mikrofon tutulan çocuklardan bir kısmı 'Ölmek istiyoruz' diyor. 'Niye ölmek istiyorsunuz' diye sorunca muhabir, 'Cennete gidersek belki karnınızı doyuracak bir şey buluruz' şeklinde cevap veriyorlar. Böyle bir dünyada yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşliyen, sadece Gazze'de değil, dünyanın birçok yerinde insanların açlıktan öldüğünün altını çizerek, "Dünyanın nimetleri az olduğu için mi? Dünyanın nimetleri yetmediği için mi? Hayır. Dünyanın nimetleri herkese yetecek kadar var. Dünyanın nimetlerini ele geçirenlerin yemesi gerektiğinden daha fazla yediği, hatta çok daha fazlasını israf etmesinden kaynaklı dünyanın nimetleri maalesef dünyanın mazlum insanlarına yetmiyor." değerlendirmesinde bulundu.