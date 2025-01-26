DİTİB'ten Köln'de Türk İslam Sanatları Sergisi

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinde (DİTİB), "Gelenekten Geleceğe Türk İslam Sanatları" sergisi açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından açılan ve Türk kültürünün zengin mirasını tanıtmayı amaçlayan serginin açılışı, kurdele kesilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, yaptığı konuşmada, "DİTİB Merkez Camimizin iki minaresi, hattatların kullandıkları kamış kalem şeklinde dizayn edilmiştir. Bu da camilerin bir ilim, kültür ve sanat merkezi olduğunun güzel bir sembolüdür." dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı da "Başta Avrupa toprakları olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam'ı maalesef çirkinlik, şiddet ve acıyla buluşturmaya çalışan, karalama kampanyaları yürüten ve İslamofobiyi tırmandıran son derece taraflı insanlar mevcut. Biz bunların bütününü reddederek, İslam'ın barış ve güzellik dini olduğunu, Allah'ın da ancak ve ancak güzeli sevdiğini yüksek sesle dile getirirken, bu tür sergilerin de önemli bir yeri olduğunu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

TDV Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu, İslam dünyasında sanatın her zaman derin bir anlam taşıdığını, saygı ve sevgi ifadesi olarak görüldüğünü söyledi.

Kahyaoğlu, Türk İslam sanatının, Cenabıhakk'ın esmayıhüsnasından ilham aldığını belirtti.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al da DİTİB Merkez Camisinin ibadet yeri olmasının ötesinde aynı zamanda modern mimarisiyle geleneksel İslam sanatını buluşturan önemli bir kültür merkezi olduğunu ifade etti.

Al, "Gelenekten geleceğe uzanan bu köprüde sanatın birleştirici gücünü hep birlikte hissedeceğiz." dedi.

Sergide 70 eser yer alıyor

Sergide hüsnühat, ebru, tezhip, çini sanatından oluşan 70 eser bulunuyor.

Etkinlikler çerçevesinde ziyaretçiler geleneksel sanat atölyelerinden konferanslara kadar birçok farklı etkinliğe katıldı.

Ebru sanatçısı Ahmet Mahmut Peşteli ve hat sanatçısı Ruhan Öz, "Gelenekten Geleceğe Türk İslam Sanatları" üzerine yaptıkları sunumlarla katılımcılara sanatları hakkında bilgi verdi.

Sergi 29 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.