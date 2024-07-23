Disk-Sosyal İş, İşçi Muhammed Yavuz'un Mobbing Nedeniyle İntiharını Protesto Etti: "Cinayetin Birinci Sorumluları Lc Waikiki Patronları"

(İZMİR) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Sosyal-İş İzmir Şubesi, işçi Muhammed Yavuz'un mobbing ve psikolojik şiddet nedeniyle intihar etmesini, Alsancak LC Waikiki mağazasının önünde protesto etti. DİSK Sosyal-İş Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Mangal, "Bunun bir intihar değil göz göre göre gelen bir cinayet olduğunu, cinayetin birinci derece sorumlularının ise LC Waikiki patronları ve şirket yöneticileri olduğunu biliyoruz" dedi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde LC Waikiki mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Muhammed Yavuz, maruz bırakıldığı mobbing ve psikolojik şiddet nedeniyle intihar etti. Yavuz, arkasında eşine ve çocuklarına veda mektubu bıraktı, mağazaya ve yöneticilere ise bir e-posta gönderdi.

Yavuz, gönderdiği e-postada intiharını "cellatlığını E.C'nin yaptığı bir idam vakası" olarak nitelendirdi. LC Waikiki, Yavuz'un intiharının ardından "Merhum çalışma arkadaşımızın bugüne kadar şirketimizde çalıştığı süre boyunca etik hattına ya da üst yönetime iletmiş olduğu mobbing ile ilgili bir şikayeti bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.

DİSK Sosyal-İş İzmir Şubesi, Muhammed Yavuz'un intiharı nedeniyle Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki LC Waikiki mağazası önünde basın açıklaması yaptı.

LC Waikiki, basın açıklaması nedeniyle mağazayı erken kapattı.

DİSK Sosyal-İş Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Mangal, şunları söyledi:

"Yoksulluğa çare bulamadığını belirten işçi arkadaşımız adım adım intihara sürüklenmiştir"

"Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan LC Waikiki mağazasında reyon müdürü olarak çalışan Muhammed Yavuz işyerinde uzun yıllardır süren baskı ve mobbinge dayanamayarak geçen hafta hayatına son verdi. Evli, bir çocuk babası ve yakında bir bebeği daha doğacak olan işçi kardeşimizin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Muhammed Yavuz hayatına son vermeden önce paylaştığı notta 'bu bir intihar vakası değildir, bir idam vakasıdır' diyerek aslında yaşanan cinayeti ve sorumlularını bizzat kendisi işaret etmiştir. Muhammed Yavuz, aynı şirkette çalıştığı eşinin işten çıkarılmasının ardından başlayan süreç boyunca şirket yöneticileri tarafından kendisine nasıl sistematik olarak baskı uygulandığını detaylarıyla açıklamış, bu sürecin kendisi üzerindeki olumsuz etkilerinin ne derece ağır olduğunu ifade etmiştir. Yıllara yayılan baskılara ve haksızlıklara ek olarak gittikçe ağırlaşan yoksulluğa ve ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirememenin yarattığı bunalıma çare bulamadığını belirten işçi arkadaşımız adım adım intihara sürüklenmiştir.

"Şirket, bir sürü olumsuz uygulamayı görmemiş, duymamış ve bilmiyormuş"

İntiharın ülke gündemine girmesinin ardından bir açıklama yayınlayan LC Waikiki şirketi 'etik hattına ya da üst yönetime iletmiş olduğu mobbing ile ilgili bir şikayeti bulunmamaktadır' diyerek kendi sorumluluğunu gizlemeye çalışmaktadır. Diğer bir deyişle şirket, 14 yıldır kendi bünyesinde çalışan bir işçinin eşinin işten çıkarılmasını, ailesinden uzaktaki bir mağazaya cezalandırılmak amacıyla ve statüsü düşürülerek sürülmesini, taşınma yardımı istemesine ve hakkı olmasına rağmen bunun kabul edilmemesini, şirket adına yöneticilerin yaptığı ayrımcılığı, performans baskısını ve başka bir sürü olumsuz uygulamayı görmemiş, duymamış ve bilmiyormuş.

"Sizin birlikte başarmadan anladığınız elbirliğiyle bir işçiyi intihara sürüklemek midir"

LC Waikiki'nin internet sitesinde 'Kurumsal Politikalar' bölümünde 'Değerlerimiz' başlığında şu maddeler sıralanmış: Erdemli Olma, Birlikte Başarma, Derinlemesine Uzmanlaşma, Müşteri Odaklı Olma ve Zorluklara Meydan Okuma. LC Waikiki patronlarına soruyoruz: Sizin erdemden anladığınız işçilerin alabildiğine sömürülmesi midir? Sizin birlikte başarmadan anladığınız elbirliğiyle bir işçiyi intihara sürüklemek midir? Sizin derinlemesine uzmanlaşma dediğiniz işçilere yönelik baskıda ve mobbingde uzmanlaşmak mıdır? Sizin müşteri odaklı olmadan kastettiğiniz üç kuruş daha fazla kazanmak için işçileri canı pahasına çalıştırmak mıdır? Sizin zorluklara meydan okuma dediğiniz iş cinayetlerini ört bas etmek için yalanlar uydurmak mıdır? Tüm bu soruların cevabını ve tıpkı LC Waikiki işçisi Muhammed Yavuz'un dediği gibi, bunun bir intihar değil göz göre göre gelen bir cinayet olduğunu, cinayetin birinci derece sorumlularının ise LC Waikiki patronları ve patronlar adına işçiye yapmadıkları baskıyı bırakmayan şirket yöneticileri olduğunu biliyoruz. Sosyal-İş Sendikası olarak bu cinayetin sorumluları hesap verene kadar sürecin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.

"Yavuz gibi sınıf kardeşlerimizin acı kayıplarının tekrarlanmaması için mücadelemizi büyüteceğiz"

LC Waikiki'de, aynı sektörde veya işkolunun farklı alanlarında çalışan tüm işçilere bir çağrı yapmak istiyoruz. Baskılara, sömürüye ve yoksulluğa karşı yalnız değilsiniz. Dayanışmayla ve birlikte mücadeleyle aşamayacağımız zorluk yok. Sosyal-İş Sendikası olarak işyerinde yaşadığınız her sorunda yanınızda olacağımızı tekrar hatırlatıyoruz. İşyerlerinde baskı ve mobbingin son bulması, Muhammed Yavuz gibi sınıf kardeşlerimizin acı kayıplarının tekrarlanmaması için mücadelemizi büyüteceğiz. Baskıya, mobbinge, sömürüye ve iş cinayetlerine son. Yaşasın örgütlü mücadelemiz ve dayanışmamız."