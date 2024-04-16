DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün: Bu sene 1 Mayıs meydanlarında coşkuyla buluşacağız

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Tayfun Görgün, "Bu sene, başta İstanbul Taksim Meydanı olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki 1 Mayıs meydanlarında coşkuyla, umutla buluşacağız." ifadesini kullandı.

DİSK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Diş Hekimleri Birliği (TDB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası, Beşiktaş İskele Meydanı'nda ortak basın açıklaması düzenledi.

Burada konuşan Görgün, 1 Mayıs'ta dünyanın dört bir yanındaki işçilerle, barışa, eşitliğe, adalete ve özgürlüğe dair taleplerini haykıracaklarını söyledi.

Görgün, 1 Mayıs'ta Türkiye ve dünyanın meydanlarında buluşan milyonların gözü ve kulağının İstanbul Taksim'de olacağını kaydederek, "Milyonlarca kalp, Taksim 1 Mayıs alanında atacak." dedi.

İşçilerin başta Taksim olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki 1 Mayıs alanlarına yürüyeceğini dile getiren Görgün, burasının demokrasinin simge yerlerinden biri olduğunu vurguladı.

Görgün, Taksim Meydanı'na ilişkin Anayasa Mahkemesinin geçen aralık ayında son kararını verdiğini öne sürerek, "Doğrudan bu karardaki ifadelerle söylersek, 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır. Bizler de bu hakkı kullanacağız. Bu sene, başta İstanbul Taksim Meydanı olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki 1 Mayıs meydanlarında coşkuyla, umutla buluşacağız." diye konuştu.

Görgün, bir basın mensubunun sorusu üzerine, her işçi ve emekçinin 1 Mayıs'ta olma hakkı bulunduğunu söyledi.

Taksim'e 1 Mayıs'ta temsili olarak çıkmayı kabul etmediklerini anlatan Görgün, "1 Mayıs'ı kutlamak isteyen tüm emekçi ve işçilerle 1 Mayıs'ta Taksim'de alanda olacağız." ifadesini kullandı.

Görgün, Taksim Meydanı için resmi bir izin başvurularının olmadığını aktararak, "Bu aynı zamanda sendikal bir eylemdir, özel izne gerek yok. Herkesin hakkıdır. Kamu makamlarına bilgi vereceğiz. Bu arada İstanbul Valiliğine ve İçişleri Bakanlığına, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayacağımızı ve buna ilişkin yasal dayanaklarımızı bir dosya halinde verdik. Yani kamu makamlarını haberdar ettik." dedi.

Basın açıklamasının ardından çeşitli sloganlar atan gruptakiler, dağıldı.