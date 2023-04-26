Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: 'Tüik'e Açtığımız Davayı Kazandık. Tüik, Enflasyon Madde Sepetini Açıklayacak'

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, enflasyon hesaplamasında kullanılan madde fiyat listesini açıklamama kararı alan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aleyhine açtıkları davayı kazandıklarını duyurdu. Çerkezoğlu, “TÜİK’e açtığımız davayı kazandık. TÜİK, enflasyon madde sepetini açıklayacak. Bu yargı kararıyla TÜİK, Haziran 2022’de durdurduğu enflasyona esas madde fiyat listesini tekrar açıklamak zorundadır. Kararın gereğini yerine getirmesi, madde fiyat listesini DİSK’e vermesi ve kamuoyuna açıklaması için TÜİK’e başvuracağız” dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, enflasyon hesaplamasında kullanılan madde fiyat listesini açıklamama kararı alan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aleyhine açtıkları davayı kazandıklarını duyurdu. Çerkezoğlu, "TÜİK'e açtığımız davayı kazandık. TÜİK, enflasyon madde sepetini açıklayacak. Bu yargı kararıyla TÜİK, Haziran 2022'de durdurduğu enflasyona esas madde fiyat listesini tekrar açıklamak zorundadır. Kararın gereğini yerine getirmesi, madde fiyat listesini DİSK'e vermesi ve kamuoyuna açıklaması için TÜİK'e başvuracağız" dedi.

TÜİK, geçen haziran ayında, enflasyon hesaplamasında kullanılan madde fiyat listesini açıklamama kararı almıştı. DİSK, konuyu yargıya taşımış ve Ankara 6. İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı.

"TÜİK'E AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK. TÜİK, ENFLASYON MADDE SEPETİNİ AÇIKLAYACAK"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK aleyhine açtıkları davayı kazandıklarını duyurdu. "TÜİK'e açtığımız davayı kazandık. TÜİK, enflasyon madde sepetini açıklayacak" diyen Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi TÜİK, enflasyon hesaplamasının temelini oluşturan madde fiyat listesinin açıklanmasını Haziran 2022'de durdurmuştu. Madde fiyat listesinin açıklanmasının durdurulması, enflasyon verilerini daha da şüpheli hale getirmişti. TÜİK'in Ocak 2003 ile 3 Mayıs 2022 arasında kesintisiz biçimde açıkladığı 400'ü aşkın maddenin ortalama fiyatını içeren madde fiyat listesini yayımlamaktan vazgeçmesi üzerine, konfederasyonumuzun araştırma merkezi DİSK-AR, 3 Haziran 2022'de TÜİK'ten bilgi talebinde bulundu. TÜİK, madde sepeti ve ortalama madde fiyat listesinin yayımlanmayacağını belirterek bilgi talebini reddetti.

TÜİK'in bilgi talebimizi reddetmesi üzerine, 6 Haziran 2022'de bilgi edinme hakkı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden, TÜİK'ten ortalama madde fiyatı listesi verisini tekrar talep ettik. TÜİK, 23 Haziran 2022 tarihli cevabıyla talep ettiğimiz bilginin kamuoyunda yanlış anlama ve yanıltıcı değerlendirmelere sebebiyet verdiği gerekçesiyle madde sepeti ve ortalama fiyat listesi konusundaki bilgi talebimizi tekrar reddetti. TÜİK'in bilgi talebimizi reddetmesi üzerinde, Bilgi Edinme Kurulu'na itiraz ettik. Kurul da 3 Ağustos 2022 tarih 2022/936 sayılı kararı ile DİSK'in talebini reddetti. Bunun üzerinde DİSK, Kurul kararının yasal dayanaktan yoksun olduğunu ve yıllardır açıklanan verilerin açıklanmasından vazgeçilmesinin hukuksuz olduğunu belirterek konuyu idare mahkemesine taşıdı.

"ANKARA 6. İDARE MAHKEMESİ, TALEBİN REDDEDİLMESİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA KARAR VERDİ"

Başvurumuz üzerine Ankara 6. İdare Mahkemesi, oybirliği ile DİSK tarafından istenen bilgilerin açıklanmasının kurumun görevi gereği olduğunu belirterek, bilgi talebinin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Ankara 6. İdare Mahkemesi, 31 Mart 2023 tarih, 2022/2383 esas ve 2023/700 sayılı kararında, DİSK tarafından istenen bilgilerin TÜİK tarafından elde edilen ve önceki yıllarda da kurum tarafından yayımlanmış olan istatistiksel verilere ilişkin olduğu ve bu bilginin, kurumun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğu gerekçesiyle bilgi edinme talebinin reddinin hukuksuz olduğuna ve dava konusu ret işleminin iptaline karar verdi.

Bu yargı kararıyla TÜİK, Haziran 2022'de durdurduğu enflasyona esas madde fiyat listesini tekrar açıklamak zorundadır. Kararın gereğini yerine getirmesi, madde fiyat listesini DİSK'e vermesi ve kamuoyuna açıklaması için TÜİK'e başvuracağız."