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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Dev Sağlık-İş Sendikası'nın baraj altında kalmasına tepki gösterdi

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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Dev Sağlık-İş Sendikası'nın baraj altında kalmasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önünde yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Çerkezoğlu, 'Bakanlığı, istatistiklerdeki bu yanlışı düzelterek sendikamıza yapılan bu haksızlığı ortadan kaldırmaya ve sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin hakkını hukukunu teslim etmeye çağırıyoruz' dedi.

(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Dev Sağlık-İş Sendikası'nın baraj altında kalmasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önünde yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Çerkezoğlu, "Bakanlığı, istatistiklerdeki bu yanlışı düzelterek sendikamıza yapılan bu haksızlığı ortadan kaldırmaya ve sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin hakkını hukukunu teslim etmeye çağırıyoruz" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK'e bağlı Dev Sağlık-İş Sendikası'nın yüzde 1 barajının altına kalmasına tepki gösterdi. Çerkezoğlu ve sendika üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önünde basın açıklaması yaptı.

Dev Sağlık-İş Sendikası'nın üye sayısının hatalı hesaplandığını belirten Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Bizim bakanlıktan istediğimiz açık ve net. İşkolumuzda olmayan işçi sayılmayan bütün çalışanların toplam sayıdan düşürülmesi. Bunun için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığ, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde 4B'li ek ders karşılığı çalışan ve intörn hekimlerin sayısının bu şekilde ivedilikle kurumlardan alınacak bilgiyle tespit edilmesi ve böylelikle bu sayının işkolundaki toplam işçi sayısından düşülerek işkolu barajının bu şekilde belirlenmesi. Bu yapıldığı zaman da yüzde 1 barajının üzerine çıkacak sendikamızın da toplu iş sözleşmesi yetkisinin işkolu istatistikleri revize edilerek verilmesi. Ortada idarenin yaptığı bir yanlışlık var. Bu yanlışlığı düzeltmenin sorumluluğu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Çalışma Genel Müdürlüğü'ne aittir. Bir taraftan yargı sürecini devam ettireceğiz, diğer taraftan arkadaşlarımızın hak kaybı yaşamaması için Bakanlığın derhal bu yanlışı düzeltmesini istiyoruz. Sendikamızı baraj altı bırakmak için iki şey yapılmış. Birincisi sendikamızın üye sayısı, bakanlığın resmi sayfasından tescil ettiğimiz gerçek üye sayısının altında gösterilmiş, ikincisi de işkolunda çalışan işçi sayısı yüksek gösterilerek baraj yukarı çekilmiş. 6 ayda bir yayımlanan istatistiklerinde işçi değil memur sayılan, aile bakanlığında ek ders karşılığı çalışan aynı zamanda intörn arkadaşlarımız, toplam sayıdan düşülür, baraj böyle hesaplanırdı. Ancak bu kez öyle yapılmamış. Bir an önce bakanlığı istatistiklerde bu yanlışı düzelterek sendikamıza yapılan bu haksızlığı ortadan kaldırmaya ve sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin hakkını hukukunu teslim etmeye çağırıyoruz."

Dev Sağlık-İş Sendikası için itirazlarının devam edeceğini belirten Çerkezoğlu, Dev Sağlık-İş Sendikası'nın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi için de yetki başvurusu yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arzu Çerkezoğlu Sendika Politika Güncel Haberler

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