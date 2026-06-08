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Türkiye, Ermenistan'daki parlamento seçimlerinin barış ortamında tamamlanmasından memnun

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Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki parlamento seçimlerinin barış ve huzur içinde tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasında nihai barış antlaşmasının imzalanmasını temenni etti.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da dün düzenlenen parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, seçim sonuçlarının Ermenistan halkı için hayırlı olmasını diledi.

Bakanlık, Ermenistan'da dün düzenlenen parlamento seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Seçimlerin, barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, seçim sonuçlarının Ermenistan halkı için hayırlı olması temenni edildi.

Açıklamada, "Seçim sonrası dönemde Azerbaycan ile Ermenistan arasında nihai barış antlaşmasının imzalanmasını mümkün kılacak koşulların ortaya çıkmasını temenni ediyoruz." denilerek, bu amaçla Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde, bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edeceği kaydedildi.

Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisinin 105 sandalyeden 61'ini elde ederek tek başına çoğunluğu sağladığı açıklanmıştı. Sivil Sözleşme Partisinin oyların yüzde 49,81'ini aldığı bildirilmişti.

Parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA / Can Efesoy
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