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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Konya İl Teşkilatının feshedildiğini açıkladı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Konya İl Teşkilatı'nın tüzük gereği feshedildiğini ve yerine Sedat Göncü'nün atandığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Konya İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır."

Kaynak: AA / Betül Bilsel
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