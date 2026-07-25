Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye’deki trafik kazası için taziye mesajı
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de Deyrizor-Şam otoyolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Deyrizor- Şam otoyolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kazada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Deyrizor-Şam otoyolunda bugün (25 Temmuz) meydana gelen trafik kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.
Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz."
Kaynak: ANKA