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Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye’deki trafik kazası için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye’deki trafik kazası için taziye mesajı
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de Deyrizor-Şam otoyolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Deyrizor- Şam otoyolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kazada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deyrizor-Şam otoyolunda bugün (25 Temmuz) meydana gelen trafik kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz."

Kaynak: ANKA
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