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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'daki bombalı saldırıları kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınında meydana gelen bombalı saldırıları kınadı. Açıklamada, Suriye'de şiddete ve teröre yer olmadığı vurgulanırken, Türkiye'nin Suriye halkıyla dayanışmasını sürdüreceği belirtildi. Patlamaların, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otele yakın noktada gerçekleştiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bombalı saldırıları kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şam'daki bombalı saldırıların kınandığı, Suriye'de şiddete ve teröre yer olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, " Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'nin kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana gelmişti.

Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarılmıştı.

Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Can Efesoy
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