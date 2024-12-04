Üye Girişi
Haberler
Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz

Beşar Esad'dan videolu mesaj! Teröristlerin apar topar kaçtığı yere gidiyorlar

 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti

Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok

 Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti

Esad'ın aldığı darbe öyle böyle değil! Bunların hepsi muhaliflerin eline geçti
ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek

Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek

Seul Büyükelçiliği'nden Türk vatandaşlarına uyarı: Kalabalıklardan uzak durun

Seul Büyükelçiliği'nden Türk vatandaşlarına uyarı: Kalabalıklardan uzak durun
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıkıyönetim ilanı sonrası siyasi kaos yaşanan Güney Kore'de Seul Büyükelçiliği'nden Türk vatandaşlarına uyarı geldi. Büyükelçilik, ülkedeki gelişmeler nedeniyle Türk vatandaşlarını dikkatli olmaya ve kalabalıklardan uzak durmaya davet etti.

Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Yoon Suk-Yeol'un sıkı yönetim ilanı, parlamentoya takıldı. Cumhurbaşkanı Seol, sıkıyönetim kararının kaldırılacağını açıkladı ancak ülkede başlayan siyasi kaos devam ediyor.

"KALABALIKLARDAN UZAK DURUN"

Seul Büyükelçiliği, Güney Kore'deki Türk vatandaşlarına yönelik bir duyuru yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'un 3 Aralık 2024 gecesi ülkede sıkıyönetim ilan etmesi sonrasında yaşanan gelişmeler Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Herhangi bir sorunla karşılaşan veya yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize 0 10 378 012 66 numaralı Nöbetçi Telefon numarasından erişim sağlamaları mümkündür. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır"

Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kore Uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kore Uyarısı

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
img

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste
img

Tanklar sokaklara indi bile! Binlerce kişi Meclis'e gidiyor
img

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kediler rüya görür mü? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 4 Aralık 2024 Cuma Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 4 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Aralık Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 4 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mitrovic Fenerbahçe'ye mi gelecek? 2025 yıllık kira artış oranı ne oldu? Dursun Özbek hangi kanalda 3 Aralık Salı? Dursun Özbek CANLI izle! Beyza neden bayıldı? MasterCHef Beyza sağlık durumu ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.