Seul Büyükelçiliği'nden Türk vatandaşlarına uyarı: Kalabalıklardan uzak durun
Sıkıyönetim ilanı sonrası siyasi kaos yaşanan Güney Kore'de Seul Büyükelçiliği'nden Türk vatandaşlarına uyarı geldi. Büyükelçilik, ülkedeki gelişmeler nedeniyle Türk vatandaşlarını dikkatli olmaya ve kalabalıklardan uzak durmaya davet etti.
Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Yoon Suk-Yeol'un sıkı yönetim ilanı, parlamentoya takıldı. Cumhurbaşkanı Seol, sıkıyönetim kararının kaldırılacağını açıkladı ancak ülkede başlayan siyasi kaos devam ediyor.
"KALABALIKLARDAN UZAK DURUN"
Seul Büyükelçiliği, Güney Kore'deki Türk vatandaşlarına yönelik bir duyuru yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'un 3 Aralık 2024 gecesi ülkede sıkıyönetim ilan etmesi sonrasında yaşanan gelişmeler Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Herhangi bir sorunla karşılaşan veya yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize 0 10 378 012 66 numaralı Nöbetçi Telefon numarasından erişim sağlamaları mümkündür. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır"