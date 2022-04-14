Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Türkiye hakkındaki 'İnsan hakları' raporuna yanıt: Talihsiz buluyor ve reddediyoruz

Abd Dışişleri Bakanlığı, "dünyada insan haklarını" irdelediği yıllık raporunun Türkiye kısmında Boğaziçi Üniversitesi protestolarına yapılan müdahaleler, polisin aşırı güç kullandığı ve işkence uyguladığı iddiaları, cezaevleri ve gözaltı koşulları, keyfi tutuklamalar, adil yargıya güvensizlik, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş davalarına yer vermişti. Öte yandan bu davalarla ilgili AİHM kararları uygulanmadığı için Avrupa Konseyi tarafından başlatılan ihlal süreci de raporda yer almıştı.

"İDDİALARI TALİHSİZ BULUYOR VE KÜLLİYEN REDDEDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu raporla ilgili bir açıklama yaparak asılsız iddiaları talihsiz bulduklarını ve külliyen reddettiklerini ifade etti.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Abd Dışişleri Bakanlığının 12 Nisan 2022 tarihinde yayımladığı 2021 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz.

Ülkemizin PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terörizmin her türüne karşı yürüttüğü mücadelenin ABD tarafından halen idrak edilememiş olmasını esefle karşılıyoruz.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'nün yalanlarının raporda geniş yer bulması, ortaya koyduğumuz tüm somut delillere rağmen, ABD'nin göz yumduğu bu terör örgütünün propagandasına alet olmaya devam ettiğini göstermektedir.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ

Raporda, PKK'nın terör örgütü olduğunu göz ardı eden ve terörle bağlantılı çevrelerin söylemlerine destek mahiyetindeki iddialara yer verilmesi de keza kabul edilemezdir.

İNSAN HAKLARI

Önceki raporlar bağlamında da vurguladığımız gibi, ülkemizin insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik iradesi tamdır. Uluslararası insan hakları mekanizmaları ile işbirliğimiz, 2019 Yargı Reformu Stratejisi ve 2021 İnsan Hakları Eylem Planı bu iradenin somut göstergelerinden sadece bazılarıdır.

ABD'yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya ve terörizmle mücadele gerekçesi altında başka terörist grupların uzantılarıyla tesis ettiği ortaklıkları sonlandırmaya davet ediyoruz.

Türkiye kendi vatandaşları ile ev sahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."