Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Provokasyonu kınıyoruz

Gazze'de 286 gündür soykırım yürüten İsrail'in Mescid-i Aksa'da yönelik provokasyonları da devam ediyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'daki provokasyonunu kınadı.

DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAİLLİ BAKANA KINAMA

Dışişleri Bakanlığı ise bu provokasyona tepki gösteren açıklama yaptı. İsrail'e bölgedeki gerginliği daha da artıracak bu tip eylemlere son verme çağrısı yapılan açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyon kınandı.

"Bu baskınla birlikte, İsrail Parlamentosunda Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden bir kararın kabul edilmesi, İsrail'in uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığının diğer bir göstergesidir. İsrail Parlamentosunun bu kararı hükümsüzdür." ifadeleri kullanılan açıklamada; 1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulmasının uluslararası hukukun bir gereği olduğu kaydedildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALTINDA MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı yorumlarıyla tanına Ben Gvir, provokatif çıkışlarıyla da tanınan bir isim olarak göze çarpıyor. İsrail işgal güçlerinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya giren Gvir, Gazze'de ateşkes anlaşmasına karşı olduğunu ve İsrail ordusunun saldırılara devam etmesi gerektiğini söylemişti.

"İSRAİL İÇİN EN ÖNEMLİ YERE DUA ETMEYE GELDİM"

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah saatlerinde yaptığı baskında, Kubbetüs Sahra'nın önünde yaptığı görüntülü açıklamayı sosyal medya hesabında paylaşarak "(Gazze'deki) İsrailli esirlerin gelişigüzel bir anlaşma olmaksızın teslim olmadan geri getirilmesi amacıyla İsrail için en önemli yere dua etmeye geldiğini" söylemişti.