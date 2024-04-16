Dışişleri Bakanlığı, Genç Çevirmenler Yarışması Ödül Töreni Düzenledi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, "2023 Genç Çevirmenler Yarışması"nda başarılı olan öğrenciler için başkent Ankara'da ödül töreni düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı binasında düzenlenen törende, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Başkanlık mensupları, öğrenciler, aileler ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

Bozay, burada yaptığı konuşmada, yarışmanın 12'nci kez düzenlendiğini söyleyerek, dünya genelindeki savaşlara ve zorluklara işaret etti.

Türkiye-AB ilişkilerinin inişleri ve çıkışları olan süreçlerden geçtiğini belirten Bozay, AB sürecinin Türk dış politikasında "önemli yer" tuttuğunu vurguladı.

Bozay, Türkiye-AB ilişkisinin uzun yıllardan beri devam ettiğini söyleyerek, 1963'teki Ankara Anlaşması'nın 60. yılının kutlandığını hatırlattı.

Yarışmaya çok sayıda öğrencinin katıldığının altını çizen Bozay, "1248 öğrencimiz katıldı." dedi.

Bozay yarışmaya katılımın yüksek olmasından gurur duyduklarını aktararak, Başkanlık tarafından "AB Mevzuatı Çeviri Rehberi"nin çıkartıldığına da değindi.

Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin "stratejik hedef" olduğunu kaydeden Bozay, bu yolda doğru adımlarla ilerlemek için "çevirinin" önemli olduğunu ifade etti.

Bozay, öğrencileri ve ailelerini tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Etkinlik, sertifika töreni, toplu fotoğraf çekimi ve birincilik ödülünü kazanan öğrencilerin teşekkür konuşmalarıyla sona erdi.

Yarışma

İstanbul'da 25 Kasım 2023'te 12'ncisi gerçekleştirilen yarışmanın amacı, üniversitelerin "Mütercim ve Tercümanlık" ve "Çeviribilim" bölümlerinde okuyan öğrencilerin Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin farkındalıklarını artırmak ve bu alanda ihtiyaç duyulacak çevirmenlerin yetişmesine katkıda bulunmak.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden üçer öğrencinin İngilizce, Fransızca ve Almancadan katılabildiği yarışmada öğrenciler, AB mevzuatından seçilen bir metni Türkçeye çevirdi.

Her dil kategorisinde birinci olan öğrenciler Brüksel'de yerleşik AB kurumlarını ziyaret ile ödüllendirilecek. İkinci ve üçüncü olan genç çevirmenler ise Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinde "Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı"na katılım sağlayabilecek.