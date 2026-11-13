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Dışişleri Bakanlığı, BAE'nin Fuceyra'daki zincirleme kazada 14 ölü için başsağlığı diledi

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Dışişleri Bakanlığı, BAE'nin Fuceyra Emirliği'nde dün meydana gelen zincirleme kazada ölenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa diledi. BAE İçişleri Bakanlığı'na göre 23 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyulduğunu belirterek, ölenlerin yakınlarına ve BAE halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlık, BAE'de meydana gelen trafik kazası hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada BAE'nin Fuceyra Emirliği'nde dün meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucundaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olay

BAE İçişleri Bakanlığının açıklamasında 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Açıklamada, ilgili birimlerin kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü, yaralılara gerekli tıbbi hizmetin sunulduğu kaydedilerek kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilenmişti.

Kaynak: AA
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