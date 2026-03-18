Dışişleri Bakanı Fidan sıcak bölgede! Riyad'da toplantıya katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde bugün Riyad'da düzenlenecek toplantıya katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın bölgedeki son gelişmelerin ele alınması amacıyla bugün Riyad'da düzenlenecek toplantıya katılacağı bildirildi.

İRAN DEFALARCA RİYAD'I VURDU

28 Şubat 2026'da başlayan çatışmalar kapsamında İran'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı birden fazla kez hedef aldığı bildirildi. İlk saldırının çatışmaların başladığı gün gerçekleştiği, sonraki süreçte ise kente yönelik İHA ve füze saldırılarının dalgalar halinde sürdüğü aktarıldı.

Suudi yetkililer, Mart ayı ortasına kadar Riyad'a yönelik 4, 10 ve 7'li gruplar halinde çok sayıda insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini, bu saldırıların büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Saldırılarda ABD Büyükelçiliği çevresi ile enerji altyapısının hedef alındığı, bazı bölgelerde hasar oluştuğu belirtildi.

Suudi Arabistan genelinde ise Mart ortası itibarıyla 438'den fazla İHA ve 36'dan fazla füzenin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında Orta Doğu'daki savaş risklerini ve Türkiye'nin diplomatik çabalarını değerlendirmişti. Fidan, "Savaş her geçen gün yaygınlaşıyor ve durdurulmazsa bölgesel ilişkiler ile uluslararası düzen üzerinde kalıcı hasarlara yol açabilir" uyarısında bulunmuştu.

Türkiye'nin bölgesel barış için yoğun bir diplomatik çaba yürüttüğünü ifade eden Fidan, yarından itibaren bölge ziyaretine çıkacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını paylaşacağını dile getirmişti. "Amacımız, herkesin güvenlik ve egemenlik içinde yaşadığı, Filistinlilerin de devlet sahibi olduğu bir coğrafya" ifadelerini kullanmıştı.