Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatar Lideri Kırımoğlu'nu Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatar Lideri Kırımoğlu'nu Kabul Etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu'nu Kiev'de kabul etti. Toplantıda Kırım Tatar Milli Meclisi heyeti de yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu'nu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kabul etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Kırım Tatarları Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Rıfat Çubarov ve KTMM heyetini Kiev Büyükelçiliğimizde kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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