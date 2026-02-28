Haberler

Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmesi yaparak bölgedeki gelişmeleri ve saldırıların sona ermesi için atılabilecek adımları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, birçok mevkidaşıyla telefonda görüştü.

Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede bugün yaşanan gelişmeler ele alındı ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı

Fener maçı sonrası sahasında rezil oldu!
''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda Turan'a cevap

''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda'ya cevap
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi