Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li Senatörlerle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy ile Ankara'da bir araya geldi. ABD'nin Gazze konusunda İsrail üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini kaydeden Fidan ayrıca, ABD'nin PKK ile işbirliğinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy ile görüştü. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan; ABD'nin Gazze konusunda İsrail üzerindeki etkisini kullanması gerektiği ve gelişmelerin bölgesel ve sosyal bir krize dönüşmesinden endişe duyulduğunu belirtti. Suriye konusunda ise Fidan, "ABD'nin stratejik bir perspektiften bakmadığını ve bu dar bakış açısıyla alınan bazı kararların neticesinde ABD'nin PKK ile işbirliği yaptığını, bunun kabul edilemez olduğunu" kaydetti.

Tahıl Koridoru'nun da gündeme geldiği görüşmede, Karadeniz güvenliğinin Türkiye için hayati bir mesele olduğu ve gerilimi artıracak herhangi bir adıma izin verilmeyeceği ifade edildi.