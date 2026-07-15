Fidan: FETÖ ile mücadele gece gündüz sürüyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "FETÖ'nün gittiği hiçbir yerde barınmaması, gayrimeşru faaliyetlerine, ajanlık faaliyetlerine, Türkiye aleyhine olan yıkıcı faaliyetlerine devam etmemesi için her türlü çalışmayı gece gündüz yapmaktayız" dedi. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Fidan, Türkiye'nin savaşın sona erdirilmesine odaklandığını kaydederek, Kiev ziyaretinin diplomatik çabalara katkı sağlayacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15-16 Temmuz tarihlerinde Ukrayna'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde bugün Polonya'nın Przemysl şehrindeki tren istasyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu, sorularını yanıtladı.

Fidan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı olduğu hatırlatılarak, FETÖ ile mücadelede diplomatik alanda gelinen son durumun sorulması üzerine şunları söyledi:

"Öncelikle, 15 Temmuz menfur darbe girişiminin 10'ucu yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz, adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içine girmiştir. İçerideki ve dışardaki, FETÖ başta olmak üzere terör şebekelerine yoğun bir darbe vurduğumuz dönem olmuştur. FETÖ'den ayıklanan devletin, tekrar asli kodlarına hızlı bir şekilde dönüp milletinin hizmetinde yapması gereken hizmeti yaptığına şahit olduk. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin sarsılmaz iradesinin perçinlenmesi, FETÖ'nün sistemden temizlenmesinde büyük rol oynamıştır."

Alacağımız tedbirler, yapacağımız, düzenlemeler ne bugün ne gelecekte tekrar bu türden yapıların sistem içerisinde yer almamasını temin edecektir. Bütün gayretimiz bu yönde. Önceki görevlerimizde FETÖ'yle mücadelede başka bir çerçevede, bu görevimizde de uluslararası alanda FETÖ'nün gittiği hiçbir yerde barınmaması, gayrimeşru faaliyetlerine, ajanlık faaliyetlerine, Türkiye aleyhine olan yıkıcı faaliyetlerine devam etmemesi için her türlü çalışmayı gece gündüz yapmaktayız.

"FETÖ, ARTIK KULLANIM DEĞERİ BİTMİŞ BİR YAPIDIR"

FETÖ, artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen devlete karşı mücadelesini yürütmektedir. Devleti yöneten halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu da yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir iş birliği içerisindedir. Bu, bir zillettir. Bu, örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Bunlar yurt dışında sürgün hayatı yaşamaktalar. Bunların, tekrar aslında uyanıp illüzyondan çıkıp gerçek, hakiki vatan sevgisini, hakiki dini düşünceyi, yaşantıyı tekrar hissedip vatana millete sadakatle geri dönmeleri ve örgüte başkaldırmaları gerekiyor.

Örgüte başkaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt, bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek. Kendi piyasa değerini buradan yürütecek. Ama memleketimiz, milletimiz, devletimiz, tarihi, stratejik, kültürüyle, anlayışıyla, derinliğiyle FETÖ'yle mücadelede nasıl başarılı olduysa bundan sonraki bütün buna benzer tehditlerde de başarılı olacağına yürekten inanıyorum."

"GEÇTİĞİMİZ AY MOSKOVA'DAYDIK, CUMHURBAŞKANIMIZIN MESAJLARINI İLETME İMKANIMIZ OLDU"

Fidan'ın geçen ay Rusya seyahati hatırlatılarak, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki duruma ve olası müzakerelere ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Evet, birazdan tren yolculuğumuz başlayacak. 10 saatlik bir trene yolculuğumuz olacak Kiev'e. Malumunuz, hava sahası kapalı olduğu için uçakla gidemiyoruz. Her gittiğimizde trenle gidip trenle gelmek durumundayız. Geçtiğimiz ay Moskova'daydık. Cumhurbaşkanımızın mesajlarını iletme imkanımız oldu. Rus meslektaşlarımızdan ve Sayın Putin'den savaşla ilgili Rusya'daki perspektif alma imkanımız oldu. Daha sonra Sayın Trump'ın ziyaretiyle hemen ardından bir NATO Zirvesi oldu. Dün de ben, Cumhurbaşkanımız adına Paris'te Gönüllüler Koalisyonu'ndaydım. Orada yine Ukrayna konusu merkezdeydi. Avrupalı liderlerle bir araya geldik. Yani sürekli bir görüş alışverişi oldu."

"ZİYARETİMİN SAVAŞI DURDURMAK İÇİN YAPILAN ÇABALARA OLUMLU BİR KATKI YAPACAĞINA İNANIYORUM"

Şimdi Kiev'de yine yani bu savaş nasıl durdurulur, bizim en büyük meselemiz o. Savaşa genelde Avrupa cenahında iki türlü yaklaşılıyor. 'Savaş çabaları nasıl desteklenir' ile 'Savaş nasıl durdurulur', iki ayrı kulvar var. Türkiye, daha çok 'Savaş nasıl durdurulur' kulvarında. Yıllardır savaş başladığından beri Cumhurbaşkanımız, 'Savaş nasıl durdurulur' kulvarında perspektif olarak yoğun bir çaba göstermekte.

Bu seyahatte de açıkçası Ukraynalı meslektaşlarımızın, mevkidaşlarımızın ve Sayın Devlet Başkanı Zelenskiy'nin fikirlerini, birinci elden tekrar alarak Cumhurbaşkanı'mızın da mesajlarını ileterek, bizim kendi gözlemlerimizi tabii aktararak, taraflara anlatmak şu ana kadar her zaman için olumlu bir sonuç verdi. Biz Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yaptık, İstanbul'da geçtiğimiz yıl. Onun öncesinde yaptığımız çeşitli kolaylaştırıcı faaliyetler var, bir araya getirişler var. Tahıl anlaşması var, Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin o dönem olmasını mümkün kılan. Bütün bunlar, üst üste bina ederek gelmiş durumda. Ben ziyaretimin de yürüyen o çabalara olumlu bir katkı yapacağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA