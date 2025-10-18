Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Gazze ve Rusya-Ukrayna için çözüm garantojörü olmaya hazır

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de varılan anlaşmaya ilişkin "İki devletli çözüm kabul edilirse Türkiye garantör olarak görev almaya hazır" dedi.

Bakan Fidan, Ülke TV yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için "görev gücü", "barış konseyi" ve "istikrar gücü" olarak 3'lü bir yapı planladığını ifade eden Bakan Fidan, "İki devletli çözüm kabul edilirse Türkiye garantör olarak görev almaya hazır" dedi.

Gazze'de ateşkesin bozulması durumunda, Türkiye'nin yeniden herkesi organize edeceğini ve Gazze için yeniden harekete geçeceğini belirten Fidan, "Şimdi burada anladığımız manada bir savaş yok. Bir katliam, bir soykırım var. Başlayacak olan bir savaş değil, bir soykırım. Uluslararası toplumun bunu fark etmesi lazım. En son İsrail'in suistimal ettiği konu neydi, rehineler konusuydu. Filistin halkını aç bırakması için hiçbir neden yok. Dünya Filistin devletini tanımaya başlamış. Hala daha saldırılar devam ederse bu sadece İsrail'in değil bu her yerin çöküşü" diye konuştu.

Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Fidan, Türkiye'den ülkelerine dönen sığınmacılarla ilgili son verilere göre net olmamakla birlikte 500 binleri geçtiğini hatırladığını söyledi. Fidan, "Bu rakamlar şöyle; biz sınırdan gidenler üzerinden yorum yapıyoruz ama Suriye'ye başka ülkelerden gidenler de var. Ürdün'de, Irak'ta, Lübnan'da, Mısır'da olan Suriyelilerin dönüşleri de var. Orada istikrar ve güven devam ettikçe nüfusun dönmesi devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye, Rusya- Ukrayna savaşının sona ermesi için gerekli katkıyı vermeye hazır"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "ABD Başkanı Trump'ın son açıklamalarının ve hamlelerinin ardından Ukrayna- Rusya arasındaki savaş Türkiye'nin arabulucuğu ile bitirebilir mi" sorusuna ise "Heyetler arasındaki 3 tur önemli görüşme yürütüldü. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için gerekli katkıyı vermeye hazır. Sayın Cumhurbaşkanımız ise liderler düzeyinde üzerine düşeni yapmaya hazır. Cumhurbaşkanımız, Trump'ı seçildiği ilk gün tebrik etmek için aradığında 2 konu söyledi. Rusya-Ukrayna ve Gazze meselesi, Türkiye çözüm için her zaman hazır" ifadesini kullandı.

"Güney Kıbrıs'ta pişirilmek istenen şey baştan sona radarımızda"

Fidan, Ege Denizi'ndeki gelişmeler ve Güney Kıbrıs'a ilişkin şunları söyledi:

"Ege Denizi'ndeki sorun çözülmeyecek bir sorun değil. Ama herkes şundan korkuyor. Ben bu sorunu çözdüğüm zaman bu benim iktidarıma mal olur mu? Hikaye bu. Umarız Sayın Miçotakis görevdeyken bunu yapma imkanımız olur. Mazareti ne olursa olsun biz devletiz, kullanılan dile dikkat ederiz. Bu olumsuzlukları ilk başlatan bir olmayız ama cevapsız da kalamayız.

Güney Kıbrıs'ta pişirilmek istenen şey baştan sona radarımızda. Güney Kıbrıs, Gazze'deki soykırıma ev sahipliği yapan ülkelerin başında oldu. Ama Kıbrıs bakın oradan kalkan uçaklar çok fazla Filistinlinin ölmesine neden oldu. Bu günahı nasıl ödeyecekler, altından nasıl kalkacaklar bilemiyorum.

Karşımızda akil düşünen, vizyoner yaklaşan, hikmet sahibi insanlar yok. Bir delilik yaparlarsa silah bizim işimiz. Bunlar hiçbir zaman için savaşmış değil. Bu konuları akıllarından bile geçirmemeleri gerekiyor. Biz deşifre ettik. Böyle bir hamle var. Biz bununla ilgili uluslararası birimlere kaydımızı yaptık. NATO'ya, AB'ye kaydımızı geçirdik. Burada çok haince bir düşünce var. Bu muhataplarla konuşun dedik."