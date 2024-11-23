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Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ifade ettiği küresel savaş riskinin kendilerinin de uyardığı bir konu olduğunun altını çizen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Batı arasında yükselen gerilime dair "Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gazetecileri kabul etti. Kabulde Fidan, Rusya ile Batı arasında yükselen gerilime dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Küresel savaş başladı mı?" ve "Nükleer savaş tehlikesini ne kadar gerçekçi buluyorsunuz?" sorusuna Bakan Fidan'dan kritik bir yanıt geldi. Putin'in ifade ettiği küresel savaş riskinin kendilerinin de uyardığı bir konu olduğunun altını çizen Fidan, Ukrayna'da ve Gazze'de devam eden savaşın artık fay hatlarını giderek derinleştirdiğini, belli aktörleri bir araya getirdiğini, kutuplaşmanın artırdığını gördüklerini söyledi.

"KÜRESEL SAVAŞ OLARAK NİTELENDİRMEK MÜMKÜN"

Fidan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Dolayısıyla belli kanatlar artık birbirini gözlemeye başlıyorlar. Bu manada bir küresel yaygınlaşma var. Şimdi yani Kuzey Kore'nin dünyanın öbür ucundan savaşa askerlerini göndererek aktif taraf olmasını görüyoruz. Amerika'nın baştan beri gönderdiği silahlar, Avrupa'nın gönderdiği silahlar, savaşa açıktan taraf oldukları bir durumu ortaya çıkardı. Şu anda hem ekonomik, hem siyasi hem de sıcak savaş olarak devam eden topyekun bir mücadele var. Bunu kelimenin geniş anlamıyla bir küresel savaş olarak nitelendirmek mümkün. Önemli olan bunun şiddetinin artmaması. Belli yerlerdeki ekonomik ve siyasal savaşın, sıcak savaşa dönüşmemesini temin etmek. Şimdi her iki taraf da elini yükselterek bir gerçekliği ortaya koyuyor.

"BU BİR ŞAKA DEĞİL"

Demokratların belli konularda atmak istedikleri adımları, şimdi seçim baskısı olmadan attıkları kanaatindeyim. İşte Ukrayna konusunda, İsrail konusunda görüyoruz atılan adımları. Burada nükleer bir risk var mı? Açıkçası nükleer adı konuşulmaya başladığı andan itibaren nükleer risk oluşur. Adam şunu söylüyor, 'Siz benim topraklarımın içerisinde benim tolere edebileceğimden daha fazla füze ve saldırı yaparsanız, benim bunu durdurmamın yolu, elimdeki araçlarla olmuyorsa, diğer bir üst aracı kullanırım'. Bunu açıktan söylüyor. Bu bir şaka değil. Karşı taraf ise 'Senin elinde nükleer silah var, sen beni nükleerle tehdit ediyorsun diye istediğin yeri işgal etmene de ben izin vermem' diyor. Oldukça sıkıntılı bir konu.

"SICAK SAVAŞA HAZIR OLMAYI GEREKTİRECEK"

Tabii Batılıların en çok endişe ettikleri konulardan biri de Rusların bu kadar asker karşılığında Kuzey Kore'ye ne verdikleri veya verecekleri konusu. O şunun için önemli. Eğer Kore yarımadasında, bölgede şu anda inşa edilmiş mevcut dengeyi bozacak bir oyun değiştirici hamle yapılmış olursa, bu sefer yani Amerika için, Batılılar için yeni bir ilave cephe daha açılmış olacak. Yani bu cephe illa sıcak savaşın olduğu bir cephe olmasa da ama sıcak savaşa hazır olmayı gerektirecek. Güney Kore'ye de daha farklı kabiliyetleri kazandırmayı gerektirecek bir yaklaşma olacak."

Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Güncel
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Yorumlar (49)

Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

Erken seçim var galiba.....Bakanlar ısrarla savaş pompaladigina göre ??

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Haber YorumlarıVEFA:

Nükleer Savaş riski var deyip, safları sıkı tutun, oylar yine ampüle demektir. Bu korku siyasetini kimse yutmaz artık. Bu numaralar yeşil çam filmlerinde kaldı. Ampul kötü patladı. Elhamdülillah!!!!!...

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Haber Yorumlarıcihan 10:

Tamam ekonomiyi unutuyoruz ????

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Haber YorumlarıSuleyman Bayram:

Rusya avrupaya nukleeri salladıgında anlarsınız anca

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Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

Olayın bu raddeye gelsine hep beraber göz yumduk hamdolsun

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Haber Yorumlarıond dem:

peki biz sizi vatandaş olarak neden besliyoruz neden maaş veriyoruz?? önlemin varmı olağanüstü tedbirler alma çağrısı neden yapmıyorsunuz??

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Haber YorumlarıNesat Irhan:

Bu sonuca varmak için dış işleri bakanı olmaya gerek yok. Zaten şaka olmadığını ve her zaman tehlike olduğunu bilmeyen de yok. Bize hangi tedbirleri aldığınızı anlatın. Ama görüyoruz ki orda da işimiz Allah'a kalmış.

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Haber YorumlarıMehmet Uslu:

Allah Allah. bunun farkına varmayan kaldı mı?

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Bu risk Rusya ile Nato arasında var.. Yani risk kuzeyde.. Yoksa Kadıköy kadar nüfusu olan İstanbul'dan küçük yüzölçümü olan İsrail değil mesele. Asıl tehlike Rusya.. Tarih boyunca da bu böyle olmuştur.. Osmanlı'yı asıl yıkan devlet de Rusya'dır. Buyrun tarih kitaplarına bakın. Sadece 93 harbinde Ruslar ve Sırplar, 1 milyon Türk'ü öldürmüşlerdir Balkanlarda. Ama tabii kime ne anlatıyorsunuz?

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Haber YorumlarıAyaz hayat:

Putin yanlız değildir

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