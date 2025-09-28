Fidan: Filistin Gazze'deki Durum BM Gündeminde

NEW Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul haftasının en önemli gündem maddesinin "Filistin meselesi ve Gazze'deki durum" olduğunu belirterek, "Türkiye olarak Filistin konulu tüm toplantılara ya öncülük ettik ya koordine ettik ya destek verdik. Filistin davasını çok şükür en güçlü şekilde savunduk." dedi.

BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta olan Bakan Fidan, Türkevi'nde değerlendirmelerde bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da BM Genel Kurulu kapsamında son derece diplomasi trafiği içinde olduklarını kaydeden Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta bulundukları süre boyunca çok sayıda ikili görüşme yaptığını, iki devletli çözüm konulu konferansa ve İklim Zirvesi'ne katıldığını söyledi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Amerikan toplumu mensuplarıyla bir araya geldiğini, Türk ve Amerikalı iş insanlarıyla görüştüğünü belirtti.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da aile, kadının güçlendirilmesi, çevre ve kültür konularında çeşitli etkinliklere katıldığını ifade etti.

Kendisinin de çok sayıda ikili görüşme yaptığını kaydeden Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Başkanı sıfatıyla Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık ettiğini dile getirdi.

Fidan, öte yandan bakan yardımcıları ve bakanlığın diğer yetkililerin de bir hafta boyunca yoğun çalışma içinde olduğunu belirterek, heyetlerinde bulunan diğer bakanların da kendi konularıyla ilgili sayısız görüşmelerinin olduğunu anlattı.

Suriye, Ukrayna, Libya, Somali, arabuluculuk, G20 ve MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) gibi konularda çeşitli etkinliklere katıldıklarını da vurgulayan Fidan, çevre, enerji, yapay zeka, gıda güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi tüm insanlığı ilgilendiren meselelerde ilgili platformlarda Türkiye'nin görüşlerini paylaştıklarını, BM çalışmalarına katkı sağladıklarını söyledi.

"Filistin meselesi ve Gazze'deki durum en önemli gündem maddesiydi"

"Filistin meselesi ve Gazze'deki durum bu genel kurul haftasının en önemli gündem maddesiydi" diyen Fidan, neredeyse her gün Filistin'le ilgili bir veya iki programın olduğunu aktardı.

Bakan Fidan, "Türkiye olarak Filistin konulu tüm toplantılara ya öncülük ettik ya koordine ettik ya destek verdik. Zaten hepsine katıldık ve Filistin davasını çok şükür en güçlü şekilde savunduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na yaptığı hitabın büyük çoğunluğunu Filistin konusuna ve Gazze'de yaşanan soykırıma ayırdığını kaydeden Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İki devletli çözüm" konulu konferansta da konuşma yaptığını belirtti.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konferanslarda Türkiye'nin Filistin meselesine dair vizyonunu ve uluslararası toplumdan beklentilerini paylaştığını dile getirdi.

Arap Birliği ve İİT üyesi 8 ülkenin liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte katıldığı Gazze konulu toplantının fikri öncülüğünü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığını hatırlatan Fidan, şunları kaydetti:

"Bu görüşmede 800 milyona yakın Müslüman nüfusu bulunan bir grup ülke olarak Başkan Trump'a Gazze'yle ilgili beklentilerimizi açık bir dille aktardık. Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasının şart olduğunu söyledik. İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesinin asla kabul edilemeyeceğini, Gazzelileri ana yurtlarından göç etmeye zorlayacak her türlü girişime karşı olduğumuzun altını topluca çizdik."

Fidan, gündeme getirdikleri konularda olumlu bir ivmenin sağlanacağını ümit ettiklerini belirterek, "Buna ilişkin ilk emareler var. İnşallah sonu da gelir." dedi.

"Batılı ülkelerin Filistin devletini tanıdıklarını ilan etmeleri son derece önemli"

Yüksek Düzeyli haftada "Filistin Konulu Güvenlik Konseyi" toplantısına da katılarak İİT adına bir konuşma yaptıklarını kaydeden Fidan, "Filistinlilere Yardım İçin İrtibat Komitesi" toplantısına, "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)" konulu toplantıya, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik toplantıya ve Lahey grubu toplantısına üst düzeyde katılım sağladıklarını dile getirdi.

Fidan, BM Genel Kurulu kapsamında imzaya açılan İnsani Yardım Personelinin Korunması bildirisine taraf olduklarını da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisinin yaptığı ikili görüşmelerde de Filistin meselesini sürekli gündeme getirdiklerini, Filistin için daha fazla destek sağlanmasını istediklerini söyleyen Fidan, şunları dile getirdi:

"Genel Kurul sırasında ve hemen öncesinde bazı Batılı ülkelerin Filistin devletini tanıdıklarını ilan etmeleri son derece önemli bir gelişme oldu. Bu sonuç aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Ortak Temas Grubu olarak yürüttüğümüz çalışmaların somut bir neticesidir. Filistinlilerin haklı davasını her zaman her platformda savunmaya devam edeceğiz."

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesi) Son derece dostane, olumlu ve yapıcı geçti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile Washington'daki görüşmesine de değinen Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretleri genel itibariyle son derece dostane, olumlu ve yapıcı geçti. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Başkan Trump'ı hem ikili ziyaret için hem de gelecek yıl Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında ülkemize davet ettiler. Görüşmeden CAATSA yaptırımları gibi ilişkilerimizi daha da güçlendirmemizin önünde engel teşkil eden sorunların çözülmesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı."

Savunma sanayisi alanında atılabilecek adımların değerlendirildiğini de kaydeden Fidan, "Ekonomik ve ticari ilişkilerin dengeli şekilde ilerletilmesi ve ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması için somut projeler üzerinde çalışacağız." dedi.

Fidan, Türk Hava Yolları'nın 75 adet geniş gövdeli ve 150 adet dar gövdeli uçak satın alması için anlaşma sağladığını hatırlatarak, ziyaret öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ABD'den uzun süreli LNG tedariki için anlaşmaya vardığını, ziyaret kapsamında da Stratejik Sivil Nükleer İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını ifade etti.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması gerektiği konusunda her iki ülke de hemfikir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmede bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldığını aktaran Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin konusunu gündeme getirdiğini, Türkiye için önemli konuların altını çizdiğini söyledi.

Fidan, bu konuların başında Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması hususu geldiğini, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in yayılmacı politikalarının bölgede yarattığı risklere dikkati çektiğini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca Suriye'de ABD ile temasların gündeminde olan konuların da ele alındığını kaydeden Fidan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması gerektiği konusunda her iki ülke de hemfikir." dedi.

Fidan, iki liderin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için atılabilecek ortak adımları da ele aldığını ve Türkiye-ABD arasında NATO'da eş güdümün artırılması üzerinde durulduğunu belirtti.

"Ziyaret ABD ile ikili ilişkilerimiz bakımından son derece verimli"

Bakan Fidan, "Ziyaretimizin sonunda her iki ülkenin de işbirliğini karşılıklı saygı temelinde daha da ilerletmek istediğini gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Başkan Trump bu yönde ortak bir iradeye sahipler." ifadelerini kullandı.

Fidan, "New York'a ve Washington'a ziyaret, gerek BM çerçevesindeki temaslarımız ve gerek ABD ile ikili ilişkilerimiz bakımından son derece verimli oldu." dedi.

BM Genel Kurulu'nun bu yılki temasının "birlikte daha iyi, barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası" olarak belirlendiğini hatırlatan Fidan, Türkiye olarak küresel meselelere katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Çok kutuplu dünyada stratejik özerkliği koruyarak ve Türkiye'nin çıkarlarını savunan politikalar geliştirdiklerini belirten Fidan, gelecek dönemde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde diplomasiyi, diyaloğu ve işbirliğini ön plana çıkarmaya devam edeceklerini söyledi.

(Sürecek)