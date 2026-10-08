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Dışişleri Bakanı Fidan, Macaristanlı mevkidaşı Anita Orban ile Ankara'da görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, Macaristanlı mevkidaşı Anita Orban ile Ankara'da görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile Ankara'da görüştü. Fidan ve Orban, Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile Ankara'da görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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