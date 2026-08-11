Dışişleri Bakanı Fidan, Libya'ya Resmi Ziyarette Bulunacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya resmi ziyarette bulunacak. Fidan Libya'daki temaslarında, Türkiye'nin, Libya'da kalıcı barış sağlanması ve sükunetin korunması önceliği temelinde, Libyalıların sahipliğinde ve öncülüğünde atılacak adımlara sağlayabileceği katkılara ilişkin istişarelerde bulunacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11-12 Ağustos tarihlerinde Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Fidan'ın ziyaret kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye- Libya ilişkilerinin, tarihi kardeşlik bağları temelinde, siyasi, ticari, enerji, askeri ve savunma boyutları başta olmak üzere her alanda karşılıklı yarar anlayışıyla güçlendirilmesine yönelik gündem maddelerini etraflıca ele alacak. Libya'daki siyasi süreç bağlamında yaşanan güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak olan Fidan, Libya'nın istikrarına atfedilen önemini vurgulayarak, ABD'nin girişimlerinin ve BM Siyasi Süreci'nin yakından takip edildiğini dile getirecek.

Fidan, Libya'da kalıcı barış sağlanması ve sükunetin korunması önceliği temelinde, Türkiye'nin, Libyalıların sahipliğinde ve öncülüğünde atılacak adımlara sağlayabileceği katkılara dair istişarede bulunacak. Türkiye'nin "Tek Libya" politikası çerçevesinde Libya'da Batı, Doğu ve Güney arasında ayrım gözetmeyen yaklaşımının bir tezahürü olarak, Libyalı yetkililerle sürdürülen diyaloğun güçlendirilmesine yönelik iradeyi belirtecek olan Fidan, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki ortak hak ve çıkarlarının kazan-kazan anlayışı doğrultusunda korunmasının öneminin altını çizecek.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Libya ile enerji alanındaki mevcut iş birliğinin karşılıklı yarar temelinde daha da geliştirilmesinin ve yeni projelerin hayata geçirilmesinin arzu edildiğini ifade edecek ve Libya'da müteahhitlik sektörü başta olmak üzere varlık gösteren Türk firmalarının faaliyetlerinin güvenli ve sürdürülebilir biçimde devamının, ekonomik ve ticari iş birliğinin daha ileri seviyeye taşınması ve derinleştirilmesine katkı yapacağını vurgulayacak.

Filistin meselesi ile Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunacak olan Fidan, bölgesel meselelerin bölgesel sahiplenme ve ortak çabalar temelinde, diyalog ve diplomasi yoluyla ele alınmasının önemini vurgulayarak, bu kapsamda askeri ve savunma iş birliğinin stratejik rolüne işaret edecek. Fidan, Filistin'de sürdürülebilir barış için çabaların güçlendirilerek devam ettirilmesi ve uluslararası toplumun bu konuda ilkeli, kararlı ve ortak bir tutum sergilemesi gerektiğinin altını çizecek.

Kaynak: ANKA