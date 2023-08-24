Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile Erbil'de bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma göre, Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.