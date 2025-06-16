Dışişleri Bakanı Fidan Gdaü Zirvesi'ne Katıldı, Kosova Cumhurbaşkanı ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Zirve kapsamında ikili temaslarda da bulunan Bakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.