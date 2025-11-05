Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Finlandiya arasındaki savunma sanayi işbirliğini kurum ve firmaların somut projeleriyle daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "NATO'nun caydırıcılığını pekiştirecek bu işbirliğini aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği ve savunma sanayi kapasitesine de katkı sağlayacak bir adım olarak görüyoruz." dedi.

Bakan Fidan, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de mevkidaşı Elina Valtonen ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşıyla çeşitli uluslararası platformlarda karşılaştıklarını dile getiren Fidan, diğer zamanlarda da önemli konular üzerinde telefonda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Fidan, bugün de dost ve müttefik Finlandiya'ya ziyarette bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, mevkidaşı Valtonen ile çok verimli görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Bugün Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile de bir araya geleceklerini söyleyen Fidan, bu ziyarette Finlandiya Parlamentosu'nda bir düşünce kuruluşunun etkinliğine de konuşmacı olarak katılacağını dile getirdi.

Fidan, burada parlamentonun Türkiye Dostluk Grubu üyeleri başta olmak üzere Fin milletvekilleri ve diğer üst düzey yetkililerle de bir araya geleceklerini belirterek, "Dün de Finlandiya'da yaşayan Tatar kardeşlerimizle bir araya gelme imkanı buldum. Buradaki Tatarların kendi kimliklerini korurken aynı zamanda bu ülkenin toplumsal ve kültürel hayatına katkı sunuyor olmaları gerçekten bizleri sevindiriyor." diye konuştu.

"Bilişim teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda yakın işbirliğine hazırız"

Mevkidaşı Valtonen ile görüşmelerinde ikili ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Fidan, gelecek dönemde atacakları ortak adımları değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Fidan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade ederek, "Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bilişim teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda daha yakın işbirliğine hazırız. Arktik bölgesinin de işbirliğimiz bakımından fırsatlar sunabileceğine açıkçası inanıyoruz." dedi.

Savunma sanayisinin Finlandiya ile bir diğer işbirliği alanını oluşturduğunu ve haziran ayında "Savunma Sanayii İş Birliği Mutabakat Muhtırası" imzaladıklarını dile getiren Fidan, "Bu belgeyle ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve kabiliyet geliştirme alanlarında iki ülke arasında yeni bir dönemin kapısı aralanmıştır." ifadesini kullandı.

Fidan, "Savunma sanayi işbirliğimizi kurum ve firmalarımızın somut projeleriyle daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. NATO'nun caydırıcılığını pekiştirecek bu işbirliğini aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği ve savunma sanayi kapasitesine de katkı sağlayacak bir adım olarak görüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, Avrupa'nın güvenliğine kritik katkılar sağlayan bir NATO müttefikidir"

Geçen yıl aralık ayında NATO toplantısı vesilesiyle Nordik ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla toplantı yaptıklarını belirten Fidan,"Nordik ülkeleriyle güvenlik konularındaki diyaloğumuzun derinleştirilmesine önem veriyoruz. AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) 2025 dönem başkanlığını da yürüten değerli mevkidaşımla bugün Avrupa güvenliğini ele alan konuları da görüştük. Türkiye, Avrupa'nın güvenliğine kritik katkılar sağlayan bir NATO müttefikidir." dedi.

Fidan, "Bu çerçevede Türkiye'nin SAFE (Avrupa Güvenlik Eylem Programı) mekanizması başta olmak üzere AB'nin savunma ve güvenlik girişimlerine dahil edilmesi büyük bir önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

"Şengen konusunda atılan kolaylaştırıcı adımlar iyi niyet göstergesidir"

Mevkidaşıyla görüşmesinde Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri de değerlendirdiklerini söyleyen Fidan, Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine başından beri verdiği destek için teşekkür etti.

Bakan Fidan, "AB'nin ülkemizle ilişkilerini artık uzun vadeli, gerçekçi ve stratejik bir bakış açısıyla ele alması gerekmekte. İçinde bulunduğumuz dönemde karşılıklı güveni güçlendirecek ve işbirliğimizi ileriye taşıyacak bir perspektife açıkçası ihtiyacımız var. Bu amaçla yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının etkinleştirilmesini ve düzenli hale getirilmesini son derece önemli görmekteyiz. Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğunun ilerletilmesinin her iki tarafın da menfaati olduğuna inanıyoruz. Şengen vize süreçleri konusunda AB tarafından son dönemde atılan kolaylaştırıcı adımlar olumlu bir iyi niyet göstergesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin Finlandiya ile küresel barış ve güvenliğe yönelik çabalara katkı sunmak için çalıştığını vurgulayan Fidan, bu bağlamda Birleşmiş Milletler (BM) ve AGİT bünyesindeki ara buluculuk dostlar gruplarının eş başkanlıklarını mevkidaşıyla birlikte yürüttüklerini söyledi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da ele aldıklarını dile getiren Fidan, "Rusya demişken ben kendisine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bana Finlandiya'nın eski Cumhurbaşkanlarından Mauno Koivisto'nun Rusya ile ilgili bir kitabını hediye etmişti, The Russian Idea. Onu da buraya gelmeden önce okuma imkanım oldu. Kendisine kitap için teşekkür ediyorum ayrıca." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, Türkiye olarak adil ve kalıcı barışa ancak diplomasi yoluyla ulaşılabileceğine inandıklarını belirterek, "Zorluklar, diyalog ve müzakere yoluyla barışa ulaşma yönündeki kararlı duruşumuzu değiştirmeyecektir." dedi.

Bu yöndeki çabaların sahadaki dinamiklerle uyumlu ve gerçekçi bir anlayışla şekillendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Fidan, "Barışın tesisine yönelik çabalarımızı uluslararası ortaklarımızla etkin ve yapıcı bir işbirliğiyle sürdürmekteyiz." dedi.

"İnsani yardımların içeriye (Gazze'ye) girişi yetersiz"

Fidan, bugünkü gündem maddelerinden birinin de Gazze'deki son gelişmeler olduğunu belirterek, "Ateşkesin ilanından bu yana İsrail saldırılarında yaklaşık 250 Filistinli hayatını kaybetti. Fakat biz ateşkesin bütün zorluklara rağmen devam etmesini, bir sonraki aşamaya geçilmesini, uluslararası toplumun bu noktada üzerine düşen görevi yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Bu konuda Türkiye'nin elinden geleni yaptığına dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

"Özellikle Birleşmiş Milletlerde şu anda devam eden çalışmalar var. Barış planının nasıl hayata geçirileceğine ilişkin çok yoğun müzakereler, görüşmeler devam etmekte. İnsani yardımların içeriye girişi yetersiz. Bu konuda da çeşitli şikayetler var. Onları da daha iyi nasıl, daha etkin hale getiririz? Onunla ilgili çalışmalarımız devam etmekte."

(Sürecek)