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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'a Tepki ve Yeni IŞİD Girişimi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'a Tepki ve Yeni IŞİD Girişimi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın Gazze'den göç önerisine tepki gösterdi. Ayrıca, IŞİD'le mücadelede Türkiye, Irak, Suriye ve Ürdün ile yeni bir girişim başlattıklarını duyurdu.

Katar'a ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Gazzelilerin Ürdün veya Mısır'a göç etmeleri önerisine tepki gösterdi. Fidan, IŞİD'le mücadelede ise yeni bir girişimin sinyalini verdi.ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazzelilerin, Ürdün ve Mısır'a göç etmeleri önerisine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tepki gösterdi.

Katar'ın başkenti Doha'ya ziyarette bulunan Fidan, temaslarının ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan bir gazetecinin sorusu üzerine Trump'ın önerisi için, "Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi, bunların başka ülkelere gönderilmesi projelerine tamamıyla karşıyız" dedi. "Bu, gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif" ifadelerini kullanan Bakan Fidan, "Bunun karşısında durmak herkesin görevidir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Fidan, Trump'ın teklifinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Arap ülkelerinin açıklamasına destek verdiklerini de söyledi.

Kahire'de toplanan Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filistin Özerk Yönetimi dışişleri bakanları "Her ne koşul ve gerekçeyle olursa olsun Filistinlilerin topraklarından çıkarılmasına karşı olduklarını" bildirmişlerdi.

IŞİD'e karşı dört ortaklı yeni girişim

Basın toplantısında Fidan'a Türkiye'nin Suriye konusunda ABD ile yaşadığı anlaşmazlık da soruldu.

Fidan, Suriye'nin kuzeyinde, "PKK/YPG'nin verdiği hapishane hizmetleri karşılığında Amerikalıları ve diğer Batılı ülkeleri suistimal ettiğini, Türkiye'ye yönelik terör tehdidinde artış yaşandığını" ifade etti. Türkiye, ABD'nin IŞİD'le mücadelede partner seçtiği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) omurgasını oluşturan YPG'yi PKK'nın Suriye kolu olarak görüyor, terör örgütü sayıyor.

Bakan, "Amerikalılar için buradaki temel konu YPG'nin DEAŞ tutuklularını hapishanede tutma hizmeti veriyor olması. Bunun dışında güvenlikle ilgili başka konu yok. DEAŞ'la mücadele konusunda YPG'nin tek başına bir kabiliyeti de yok" dedi.

Türkiye'nin IŞİD'le mücadelede bölge ülkeleri ile yeni bir girişim başlatacağını duyuran Fidan, "Türkiye, Irak, Suriye, Ürdün bir araya gelerek DEAŞ ile mücadeleye muktedirler. Bu yönde de yakın zamanda dört ülke olarak bir adım atacağız. Bunun ön görüşmelerini yaptık" diye konuştu ancak söz konusu girişime dair başka ayrıntı vermedi.

IŞİD tutuklularının hapishanede kalmasını mümkün kılacak "başka bir formülle" hareket edilebileceğini söyleyen Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin bu alanda sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu ayrıca "Türkiye'nin de her türlü desteği verebileceğini" ifade etti.

DW / MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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