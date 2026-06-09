Dışişleri Bakanı Fidan, Bazı Büyükelçilikler İçin Yeni Görevleri Tebliğ Etti... İzlanda'ya İlk Büyükelçi Görevlendirmesi Yapıldı

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin bazı Büyükelçilikleri ile Dış Temsilcilikleri için yeni görevleri tebliğ etti. Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen Türkiye'nin ilk Reyjkavik (İzlanda) Büyükelçisi, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan Tahran Büyükelçisi ve Manama Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak Helsinki Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı Büyükelçilik ve Daimi Temsilcilikler için yeni görevleri tebliğ etti.

Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen Türkiye'nin ilk Reyjkavik Büyükelçisi, İkili İlişkiler (İran) Genel Müdür Yardımcısı Elçi Hüseyin Ergani Muskat Büyükelçisi, İkili İlişkiler (Orta Doğu) Genel Müdür Yardımcısı Elçi Hakan Karaçay Amman Büyükelçisi, Maputo (Mozambik) Büyükelçisi Ferhat Alkan Mogadişu Büyükelçisi, Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elçi Şener Cebeci Aşkabat Büyükelçisi, Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Elçi Can Oğuz Kuveyt Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi ve Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş'ın Üsküp Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

ESKİ BAKAN FATMA BETÜL SAYAN'IN KARDEŞİ AYŞE HİLAL SAYAN KOYTAK'A YENİ GÖREV

Teftiş Kurulu Üyesi Büyükelçi Haydar Kerem Divanlıoğlu Bujumbura (Burundi) Büyükelçisi, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Büyükelçi Hüseyin Özdemir Cibuti Büyükelçisi, Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu Doha Büyükelçisi, BM Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Burak Akçapar Lahey Büyükelçisi, AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Elçi Vesime Ela Beşkardeş Karagöl Gaboron (Botsvana) Büyükelçisi, Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba Hartum Büyükelçisi, Diplomasi Akademisi Genel Müdür Yardımcısı Elçi Özgür Gökmen Banjul Büyükelçisi ve Manama Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın Helsinki Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

DIŞ POLİTİKA DANIŞMA KURULU ÜYESİ KAAN ESENER MANİLA BÜYÜKELÇİSİ

Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan Kiev Büyükelçisi, Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Elçi Senem Güzel Kinşasa Büyükelçisi, İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Elçi Nazmiye Başaran Kişinev Büyükelçisi, Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Elçi Raziye Bilge Koçyiğit Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi, Cumhurbaşkanı Danışmanı Dr. Necati Sancaktutan Manama Büyükelçisi, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Büyükelçi Kaan Esener Manila Büyükelçisi, Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdür Yardımcısı Elçi Ayça Oşafoğlu İnam Maputo Büyükelçisi, Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Elçi Selin Özaydın Nairobi Büyükelçisi, Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız Seul Büyükelçisi, Antalya Diplomasi Forumu Eş-Koordinatörü Büyükelçi Havva Yonca Gündüz Özçeri Tallin Büyükelçisi ve BM Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Daimi Temsilci Yardımcısı Elçi Fikriye Aslı Güven Windhoek (Namibya) Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Kaynak: ANKA