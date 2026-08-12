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Dışişleri Bakanı Fidan Bingazi'de

Dışişleri Bakanı Fidan Bingazi'de
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında Bingazi'ye gitti. Havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter tarafından karşılanan Fidan'ın, bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkileri ele alması bekleniyor.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında Bingazi'ye gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında Bingazi'ye gitti. Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter karşıladı.

Kaynak: ANKA
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