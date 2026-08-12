Dışişleri Bakanı Fidan Bingazi'de
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında Bingazi'ye gitti. Havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter tarafından karşılanan Fidan'ın, bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkileri ele alması bekleniyor.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında Bingazi'ye gitti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında Bingazi'ye gitti. Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter karşıladı.
Kaynak: ANKA