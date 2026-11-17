Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da AYM Başkanı Özkaya ile bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Ankara'da AYM Başkanı Özkaya ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Ankara'da AYM Başkanı Özkaya ile görüştü.
Kaynak: AA