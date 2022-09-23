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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin ile görüştü

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Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde yoğun diplomasi trafiği yürüten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde yoğun diplomasi trafiği yürüten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Kaynak: AA / Çağrı Korucu - Güncel

Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu Tacikistan Türkevi Politika Güncel Haberler

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