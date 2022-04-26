Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilyalı genç diplomatlara hitap etti - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilyalı genç diplomatlara hitap etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde genç diplomatlara hitap etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde genç diplomatlara hitap etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci durağı olan Brezilya'daki temaslarına devam ediyor. Başkent Brasilia'da Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde genç diplomatlara hitap etti. Çavuşoğlu hitabında, Türkiye-Brezilya ilişkilerine ve Ukrayna-Rusya savaşına değindi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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