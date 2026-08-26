Türkiye, İİT acil toplantısına başkanlık edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, yarın Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen başkanlık edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kulaklıkaya, "İİT 23. Olağanüstü DBK Toplantısı"na katılacak.

Toplantının gündemi yeni İİT Genel Sekreteri'nin seçilmesi ve teşkilatın daimi konusu olan Filistin olacak.

Kulaklıkaya'nın,. başkanlığını yapacağı toplantıdaki hitabında İİT'nin mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler karşısındaki rolü ile teşkilatın bölgesel barış, istikrar ve refaha katkısının güçlendirilmesi yönündeki imkanları ele alması bekleniyor.

Gazze'de saldırıların bir an önce durdurulması, ateşkesin tam olarak uygulanması ve insani yardımların kesintisiz, engelsiz ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılmasının taşıdığı hayati önemin altını çizmesi beklenen Kulaklıkaya'nın, Filistin halkının meşru haklarının güvence altına alınması ve uluslararası hukuk temelinde iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin kalıcı barışın tesisi bakımından temel gereklilik olduğunu vurgulaması öngörülüyor.

Kulaklıkaya'nın, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerinin ve uluslararası hukuka aykırı uygulamalarının yeni bir statüko olarak kabul edilmemesi ve söz konusu ihlaller bakımından hesap verebilirliğinin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların güçlendirilmesi gereğine dikkat çekmesi bekleniyor.

Batı Şeria'da Filistinli ailelerin yerlerinden edilmesine yönelik uygulamalar ile devlet destekli yerleşimci terörünün artmasından duyulan endişeyi ifade etmesi öngörülen Kulaklıkaya'nın, Mescid-i Aksa ile Kudüs'teki diğer kutsal mekanlara yönelik provokasyonların bölgesel gerilimi artırdığına işaret ederek, Türkiye'nin bu mekanların tarihi statükosunun korunmasını amaçlayan girişimlere verdiği desteği teyit etmesi planlanıyor.

Kulaklıkaya'nın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırgan eylemlerinin bölgesel barış ve istikrar bakımından doğurduğu risklere işaret etmesi öngörülüyor.

İsrail'in, Suriye'ye yönelik son hava saldırılarının bölgesel gerilimi daha da tırmandırdığına ve Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine dikkat çekmesi beklenen Kulaklıkaya'nın, İslam dünyasının ortak iradesinin somut ve etkili adımlara dönüştürülmesinin ve uluslararası toplumla yakın işbirliği içerisinde, İİT çatısı altında dayanışma, koordinasyon ve ortak hareket etme kapasitesinin güçlendirilmesinin önemini vurgulaması bekleniyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı

İİT, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın ateşe verilmesine tepki olarak 25 Eylül 1969'da Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Zirve'de kurulmuştu.

İİT Şartı'na göre, Teşkilat'ın merkezi Kudüs olmakla birlikte, kuruluşundan bu yana Sekretarya Cidde'de faaliyet gösteriyor.

1972'de kabul edilen Şart'a göre "İslam Konferansı Örgütü" olan Teşkilat'ın ismi 2011'de "İslam İşbirliği Teşkilatı" olarak değiştirilmişti.

İİT'nin kuruluşunda yer alan 25 üyeden biri olan Türkiye'nin İİT nezdindeki Daimi Temsilciliği, 24 Temmuz 2015'te Cidde'de faaliyete başlamıştı.

Halihazırda 57 üyesi bulunan İİT, BM'den sonra ikinci en büyük hükümetler arası siyasi teşkilat ve dünyadaki tüm Müslümanları temsil eden tek resmi yapı olma özelliğini sürdürüyor.

Rusya, Bosna Hersek, Tayland, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Orta Afrika Cumhuriyeti teşkilatta gözlemci statüsünde bulunuyor.

Türkiye, Suudi Arabistan'ın ardından en fazla sayıda İİT kuruluşuna ev sahipliği yapan üye ülke olarak dikkati çekiyor.

İİT'nin alt kuruluşlarından, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve İslam Sanat, Tarih ve Kültürünü Araştırma Merkezi (IRCICA) ile İİT'nin dört daimi komitesinden biri olan İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) merkezi Türkiye'de bulunuyor.

Dışişleri Bakanları Konseyi

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi, yılda bir defa düzenleniyor.

Zirve toplantılarında olduğu gibi, İslam dünyasını ilgilendiren önemli konularda gerektiğinde Olağanüstü DBK Oturumu da düzenlenebiliyor.

Türkiye, 21-22 Haziran 2025 'te "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla İstanbul'da ev sahipliği yaptığı 51. DBK toplantısıyla Dönem Başkanlığını devralmıştı.

Kaynak: AA