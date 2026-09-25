Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, ABD ve Hollandalı yetkililerle görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, ABD ve Hollandalı yetkililerle görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, New York temasları kapsamında ABD'den Müsteşar Jacob Helberg ve Hollanda'dan Bakan Yardımcısı Joost Flamand ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı, görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

(ANKARA)- Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, New York temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Ekonomiden Sorumlu Müsteşarı Jacob Helberg ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Joost Flamand ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü'nün New York temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, New York temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Ekonomiden Sorumlu Müsteşar Jacob Helberg ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nda Siyasi İşlerden sorumlu Bakan Yardımcısı Joost Flamand ile görüştü."

Kaynak: ANKA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis 'Geçinemiyorum' diyerek...

Emekli polis "Geçinemiyorum" diyerek...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur

Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Irak Başbakanı, Türkiye, Ürdün ve Suriye hattındaki enerji koridoru için çalışıyor

Irak lideri BM kürsüsünde duyurdu! Yeni rota Türkiye
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

Bakan Gürlek paylaştı! İşte fon soruşturmasında son durum
Montella'dan Fransa maçı öncesi mesaj

Montella'dan Fransa maçı öncesi net mesaj
Kilis'te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi

Mide bulandıran şantaj! Tekme tokat dövüp kanlar içinde bıraktılar
Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek

Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Defineciler evin içinde 25 metrelik kuyu kazdı

Eve giren jandarma gözlerine inanamadı