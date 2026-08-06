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Bozay, Çinli yetkilileri kabul etti

Bozay, Çinli yetkilileri kabul etti
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve Dışişleri Bakanlığı'nda BM Açık Denizlerde Biyoçeşitlilik Anlaşması (BBNJ) Sekretaryası Konularından Sorumlu Özel Temsilci Yi Xianliang'ı kabul etti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve Dışişleri Bakanlığı'nda BM Açık Denizlerde Biyoçeşitlilik Anlaşması (BBNJ) Sekretaryası Konularından Sorumlu Özel Temsilci Yi Xianliang'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, ÇHC'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ile birlikte ÇHC Dışişleri Bakanlığı'nda BBNJ Sekretaryası Konularından Sorumlu Özel Temsilci Yi Xianliang'ı kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA
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