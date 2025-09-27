Dışişleri Bakan Yardımcıları BM 80. Genel Kurulu Kapsamında New York'ta Diplomatik Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcıları Ayşe Berris Ekinci ve Zeki Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu çerçevesinde bulundukları New York'ta diplomatik temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Dışişleri Bakan Yardımcıları BM 80. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde düzenlenen çeşitli toplantılara katıldı.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ekinci, BM 80. Genel Kurulu marjında düzenlenen "Geleceğimize Enerji Vermek: Temiz Enerji Geçişini Hızlandırmak İçin Fırsatlar ve Çözümler" başlıklı konferansa katıldı.

Ekinci, konuşmasında COP30'a giden süreçte kolektif enerji geçiş eylemlerine duyulan ihtiyacın altını çizdi ve Türkiye'nin küresel enerji dönüşümüne katkı sunmaya dönük çabalarını aktardı.

Ekinci, Türkevi'nde Laos Dışişleri Bakan Yardımcısı Anouparb Vongnorkeo ile bir araya geldi.

İkilinin görüşmesinde Türkiye ile Laos arasında ikili ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) başta olmak üzere, çok taraflı işbirliğini güçlendirme imkanları ele alındı.

Ekinci, BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında, ilk kez düzenlenen "Sürdürülebilir, Kapsayıcı ve Dayanıklı bir Küresel Ekonomi için Bienal Zirvesi"ne de katıldı.

Ekinci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasında ilerleme sağlanmasına yönelik kararlılığını ifade ederek, küresel finansal mimarinin reformuna duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Bakan Yardımcısı Gümrükçü de 80. BM Genel Kurulu kapsamında Yapay Zeka'nın uluslararası barış ve güvenliğe etkisini konu alan yüksek düzeyli BM Güvenlik Konseyi oturumuna katıldı.

Gümrükçü konuşmasında, yapay zekanın askeri alandaki sorumlu kullanımının önemine ve Türkiye'nin bu yöndeki çok taraflı çabalara verdiği aktif desteğe işaret etti.