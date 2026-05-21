Dişhek-Sen: Taban ek ödeme kesintisi haksız
DİŞHEK-SEN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde asistan diş hekimlerine hafta sonu tatili nedeniyle taban ek ödeme kesintisi ve geriye dönük borç çıkarılmasını protesto etti. Sendika, hafta sonunun devamsızlık sayılmaması ve kesintilerin durdurulmasını talep etti.
(ANKARA) - DİŞHEK-SEN, Sayıştay denetimi sonrası Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde asistan diş hekimleri ve öğretim görevlilerine yönelik taban ek ödeme kesintileri ile geriye dönük borç çıkarılmasına tepki göstererek, "Hafta sonu günlerinin çalışılmayan gün kapsamında değerlendirilmesine son verilmelidir. Asistan diş hekimlerinin taban ek ödeme hesaplamaları yeniden gözden geçirilmelidir" açıklamasını yaptı.
Diş Hekimliği Sendikası (DİŞHEK-SEN) Yönetim Kurulu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Sayıştay denetimi sonrasında asistan diş hekimleri ve öğretim görevlilerine yönelik yapılan "taban ek ödeme kesintileri ve geriye dönük yüksek tutarlı borç çıkarılması" nedeniyle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi önünde açıklama yaptı.
Sendika üyeleri, "Kişi borçları iptal edilsin", "Haksız kesintiler durdurulsun", "Haftasonu tatili devamsızlık değildir" ve "Taban ek ödeme haktır kesinti kabul edilemez" yazılı dövizler taşıdı.
DİŞHEK-SEN adına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sendikamıza ulaşan başvurulara göre, fakültede görev yapan asistan diş hekimlerinin taban ek ödeme hesaplamalarında hafta sonu günlerinin değerlendirilme biçimi nedeniyle hem geçmişe dönük kişi borçları çıkarılmış hem de bundan sonraki ödemelerde önemli kesintiler olmuştur. Sayıştay Başkanlığı denetim bulguları gerekçe gösterilerek, hastanenin kapalı olduğu hafta sonu günlerinin daha önce fiili çalışma gibi hesaplamaya dahil edildiği ileri sürülmüş, bu nedenle 2025 Ocak ayından 2026 Şubat ayına kadar olan 14 aylık dönem için personele kişi borcu çıkarılmıştır. Bununla da kalınmamış, bundan sonraki taban ek ödeme hesaplamalarında da hafta sonlarının çalışılmayan gün olarak değerlendirilmesine devam edilmiştir."
Bu nedenle devlete karşı tüm mesai yükümlülüğünü eksiksiz yerine getiren bir asistan diş hekiminin aktif çalışma gün katsayısı yaklaşık 0,73 seviyelerine düşmekte, aylık taban ek ödeme tutarında 10 bin ila 15 bin lira civarında maaş kesintisi oluşmaktadır. Buradan açıkça ifade ediyoruz: Hafta içi 40 saatlik yasal mesaisini eksiksiz tamamlayan bir asistan diş hekiminin, kurumunun hafta sonu kapalı olması nedeniyle cezalandırılması kabul edilemez. Hafta sonu günleri, personelin keyfi olarak işe gelmediği, devamsızlık yaptığı veya görevini ihmal ettiği günler değildir. Cumartesi ve pazar günleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında haftalık çalışma süresini tamamlayan kamu görevlileri için kanuni hafta tatilidir.
"ASİSTAN DİŞ HEKİMLERİNİN YASAL DİNLENME HAKKI MALİ BİR CEZAYA DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ"
Kurumun 24 saat açık olmaması asistan diş hekimlerinin kusuru değildir. Bu durum, hizmet sunum modelinden kaynaklanan idari bir tercihtir. Buna rağmen hafta sonlarının çalışılmayan gün gibi değerlendirilerek asistan diş hekimlerine mali kayıp olarak yansıtılması hukuka, hakkaniyete ve çalışma barışına aykırıdır. Diş Hekimliği Sendikası olarak özellikle vurguluyoruz: Asistan diş hekimlerinin yasal dinlenme hakkı mali bir cezaya dönüştürülemez. Asistan diş hekimlerinin kanuni hafta tatili, taban ek ödeme hesabında aleyhe yorumlanamaz. Aynı işi yapan, aynı mesai yükümlülüğünü yerine getiren asistan diş hekimleri arasında farklı fakülte uygulamaları nedeniyle eşitsizlik oluşturulamaz. Bugün bazı fakültelerde hafta sonları hesaplamaya dahil edilirken bazı fakültelerde dahil edilmemesi, taban ek ödemelerde açık bir eşitsizliğe ve hakkaniyetsizliğe yol açmaktadır. Motivasyonu artırmak amacıyla getirilen taban ödeme sisteminin, asistan diş hekimlerinin motivasyonunu düşüren ve gelir kaybına neden olan bir uygulamaya dönüştürülmesi kabul edilemez.
DİŞHEK-SEN olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı'na yaptığımız başvuruda bu mağduriyetin giderilmesini talep ettik. Talebimiz nettir: Hafta sonu günlerinin çalışılmayan gün kapsamında değerlendirilmesine son verilmelidir. Asistan diş hekimlerinin taban ek ödeme hesaplamaları yeniden gözden geçirilmelidir. Geçmişe dönük çıkarılan kişi borçları iptal edilmelidir. Yapılan ve yapılması planlanan kesintiler durdurulmalıdır. Asistan diş hekimlerinin uğradığı mali kayıplar giderilmelidir."