Dişhek-Sen: Taban ek ödeme kesintisi haksız

(ANKARA) - DİŞHEK-SEN, Sayıştay denetimi sonrası Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde asistan diş hekimleri ve öğretim görevlilerine yönelik taban ek ödeme kesintileri ile geriye dönük borç çıkarılmasına tepki göstererek, "Hafta sonu günlerinin çalışılmayan gün kapsamında değerlendirilmesine son verilmelidir. Asistan diş hekimlerinin taban ek ödeme hesaplamaları yeniden gözden geçirilmelidir" açıklamasını yaptı.

Diş Hekimliği Sendikası (DİŞHEK-SEN) Yönetim Kurulu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Sayıştay denetimi sonrasında asistan diş hekimleri ve öğretim görevlilerine yönelik yapılan "taban ek ödeme kesintileri ve geriye dönük yüksek tutarlı borç çıkarılması" nedeniyle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi önünde açıklama yaptı.

Sendika üyeleri, "Kişi borçları iptal edilsin", "Haksız kesintiler durdurulsun", "Haftasonu tatili devamsızlık değildir" ve "Taban ek ödeme haktır kesinti kabul edilemez" yazılı dövizler taşıdı.

DİŞHEK-SEN adına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sendikamıza ulaşan başvurulara göre, fakültede görev yapan asistan diş hekimlerinin taban ek ödeme hesaplamalarında hafta sonu günlerinin değerlendirilme biçimi nedeniyle hem geçmişe dönük kişi borçları çıkarılmış hem de bundan sonraki ödemelerde önemli kesintiler olmuştur. Sayıştay Başkanlığı denetim bulguları gerekçe gösterilerek, hastanenin kapalı olduğu hafta sonu günlerinin daha önce fiili çalışma gibi hesaplamaya dahil edildiği ileri sürülmüş, bu nedenle 2025 Ocak ayından 2026 Şubat ayına kadar olan 14 aylık dönem için personele kişi borcu çıkarılmıştır. Bununla da kalınmamış, bundan sonraki taban ek ödeme hesaplamalarında da hafta sonlarının çalışılmayan gün olarak değerlendirilmesine devam edilmiştir."